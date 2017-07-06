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محكمة أسترالية تأمر الحكومة بتقديم 6.5 مليون دولار لمدرسة الملك فهد
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ألزمت محكمة أسترلية الحكومة الفيدرالية بالإفراج عن تمويل بقيمة تناهز 6.5 مليون دولار لمدرسة الملك فهد الإسلامية.
جاء ذلك بعد أن تبين للقاضي أن المدرسة المذكورة ستغلق أبوابها بدون الحصول على تمويل، بما يؤثر على مستقبل آلاف الطلاب.
يذكر أن مدرسة الملك فهد الإسلامية، التي تقع في غرب سيدني، وتستوعب حوالي 2500 طالب، و250 موظفا، مهددة بالإفلاس والخضوع لإشراف إداري حال استمرار انقطاع التمويل الذي اوقفته وزارة التعليم في الحكومة الفيدرالية منذ أبريل الماضي، وفقا للقاضي.
من جانبه، قال الدكتور جون بينيت رئيس مجلس إدارة المدرسة: "نحن سعداء جدا جدا بقرار المحكمة، وأصبحنا في وضع نستطيع فيه العودة لطبيعتنا".
لكن وزارة التعليم قررت تأجيل تقديم التمويل للمدرسة الإسلامية لحين البت في قضية منفصلة لإلغائه.
قرار الوزارة جاء بعد أن كشف تحقيق أن المدرسة كانت تعمل من أجل الربح، وسلمت ملايين الدولارات إلى الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية في صورة مدفوعات إيجار مبالغ فيها.
وفي وقت سابق، أُمرت المدرسة باستعادة 4.7 مليون دولار من الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية.
وأضاف بانيت أن مدرسة الملك فهد في الوقت الراهن في خضم صراع قانوني ضد اتحاد المجالس الإسلامية لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الإيجار الحالي الذي وقع عليه مجلس الإدارة السابق الذي كان يرتبط بصلات وطيدة مع المنظمة الإسلامية.
وعينت المحكمة مجلس إدارة جديدا في مارس من العام الماضي، وقال الدكتور بانيت: "كل شي ء يختلف الناس عن الماضي".
ورغم ذلك، ما زالت وزارة التعليم ترى أن المدرسة لم تصل للمتطلبات والمعايير المطلوبة التي تنطبق على كافة الهيئات التعليمية الساعية للتمويل الفيدرالي.
جون بينيت
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- محكمة أسترالية تأمر الحكومة بتقديم 6.5 مليون دولار لمدرسة الملك فهد
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