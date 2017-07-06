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خبير اقتصادي يكشف حقيقة "الفقاعة العقارية" في أستراليا

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: The Sydney Morning Herald
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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خبير اقتصادي يكشف حقيقة &quot;الفقاعة العقارية&quot; في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - وصف بول بلوكسام الخبير الاقتصادي ببنك "إتش إس بي سي" مخاوف حدوث فقاعة عقارية بأستراليا بأنها مبالغ فيها.

 

وأضاف: "ارتفاع أسعار المنازل في المدن الأسترالية الكبرى دافعه زيادة الطلب ونقص الإمدادات السكنية، أكثر من كونه فقاعة عقارية"، وفقا للخبير الأسترالي الذي يعد من بين الأبرز في مجاله.

 

واستطرد في بحث كتبه مؤخرا: "على المستوى الوطني، فإن هناك سببا رئيسيا لصعود أسعار المنازل مفاده نقص المعروض".

 

وتابع: "حدوث انخفاض في أسعار العقارات في أستراليا على غرار ما حدث بالولايات المتحدة وإسبانيا أمر بعيد الاحتمال".

 

وتسببت 5 سنوات من النمو الساخن في اشتعال أسعار القطاع العقاري في سيدني وملبورن بنسبة 80 % و60 % على التوالي منذ منتصف 2002، مما جعل البعض يتحدث عن مخاوف حدوث فقاعة عقارية وشيكة.

 

وفي يونيو الماضي، خفضت وكالة موديز الأمريكية تصنيفها الائتماني للبنوك الأسترالية الأربعة الكبرى، وعددت بعض الأسباب لاتخاذها تلك الخطوة تتمثل في ارتفاع أسعار المنازل وزيادة الديون العائلية والركود الذي يعتري الرواتب مما يمثل تهديدا للمقرضين.

 

بلوكسام، الموظف السابق بالبنك المركزي الأسترالي قال: "العوامل الرئيسية المسببة في ارتفاع أسعار العقارات يجعلنا نؤكد أن ما يحدث ليس أعراض فقاعة عقارية".

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

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