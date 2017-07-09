- قطر بين كلفة التكيّف وكلفة المواجهة
- الجنس أثناء الرضاعة.. فيديو يثير الجدل على يوتيوب
- محكمة أسترالية تصدم سليم مهاجر بهذا القرار
- خبير اقتصادي يكشف حقيقة "الفقاعة العقارية" في أستراليا
- توقعات الأبراج ليوم July 9, 2017
- الإعلام القطري..! الخطاب الداخلي.. الخطاب الخارجي
- أجندة «حزب الله» تُسابِق زيارة الحريري إلى واشنطن
- الرئيس الأميركي يأمر بمواجهة القوات الإيرانية في سورية
- «سلسلة الرتب» ستقر بعد عودة بري الاسبوع المقبل.. الحكومة امام امتحان التعيينات... والآلية محسومة
- مبلغ قياسي من وولفرهامبتون للشاب نيفيز
- المغرب يستهدف إنتاج مليون سيارة سنوياً
- قمة هامبورغ لا تزيل «العقدة الروسية»
- جنبلاط: ليت الطبقة السياسية تتنحى ... والصوت التفضيلي يفرض تسويات
- جنبلاط : أجندة إيران مختلفة عن روسيا في سورية
- أجواء هامبورغ «سكّنت» ملف النازحين السوريين في لبنان
- «المستقبل» رفع الغطاء... فدَهم الجيش المخيم وقضى نازحون في السجن
- أسبوع الخلافات: ترنُّح «وثيقة بعبدا» بانتظار زيارة واشنطن
- ″مزحة جعجع مع الحريري.. تتفاعل ″كراميا
- مخيمات النازحين السوريين..على صفيح ساخن!
- إنتخابات نقابة المعلمين غدا.. معركة لإلغاء النقيب نعمه محفوض!
- عبثية السجال اللبناني السوري
- بالفيديو غادة عبد الرازق :أخطأت وأطلب الصفح وسمعة ابنتي وأحفادي فوق أي اعتبار
- نادين الراسي: حياتي ليست مثالية وأعترف أنّني أخترت الشخص "الغلط"
- حدث في مثل هذا اليوم July 8, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 8, 2017
محكمة أسترالية تصدم سليم مهاجر بهذا القرار
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - خسر المطور العقاري والنائب السابق لرئيس بلدية أوبرن سليم مهاجر دعوى قضائية لإلغاء تعيين إداريين للإشراف على اثنتين من شركاته تتجاوز ديونهما 97 مليون دولار.
وقال مهاجر للمحكمة إنه أجرى اجتماعا خاصا في تمام الساعة الخامسة والنصف صباح 16 يونيو لعزل مدير الشركتين كينيث لي، وتعيين شقيقته خديجة مهاجر بدلا منه.
وبعد 12 ساعة فحسب من الاجتماع المذكور، اتخذ كينيث لي قرارا بتعيين إداريين لشركتي سيدني بروجكت جروب وإس إي تي سرفيسيس اللتين تملكان 32 ألف دولار فقط في حسابهما المصرفي.
بيد أن مهاجر زعم أن قرار التعيين باطل جراء إطاحته بكينيث لي من منصبه.
لكن قاضي المحكمة العليا بنيو ساوث ويلز ستيفن روب رأى أن قرار كينيث لي بتعيين إداريين للشركة صحيح قانونيا.
أيان بايك، محامي المديرين الجدد شكك أصلا في أن سليم مهاجرا عقد اجتماعا لكن الأخير أجابه: "تشكيكك غير صحيح على الإطلاق".
وعلاوة على ذلك، نفى مهاجر أن يكون الاجتماع قد عقد السبت التالي لقرار كينيث لي.
مهاجر أخبر المحكمة أن الاجتماع لم يحضره إلا هو ومحاميه محمود عباس وشقيقته خديجة.
وفسر مهاجر الموعد المبكر للاجتماع في الساعة 5.30 فجرا إلى الطقوس الرمضانية التي تجعل مثل هذا التوقيت أمرا عاديا.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- محكمة أسترالية تصدم سليم مهاجر بهذا القرار
- خبير اقتصادي يكشف حقيقة "الفقاعة العقارية" في أستراليا
- محكمة أسترالية تأمر الحكومة بتقديم 6.5 مليون دولار لمدرسة الملك فهد
- تفاصيل جديدة في أكبر فضيحة احتيال ضريبي بأستراليا
- من أجل حماية ابنته.. أب يتنكر داخل عصابة أسترالية
- أستراليا: تتنفس كذبا.. الإحصائيات تفضح ادعاءات بولين هانسون بشأن الأسيويين والمسلمين
- جامعة ماكواري تفضح كذب نائبة أسترالية
- بالرسوم البيانية: أسعار المنازل لا تتراجع في أستراليا
- حريق لندن يثير الرعب في أستراليا
- ردود فعل غاضبة.. أستراليا تمنح شركات خاصة بيانات الطلاب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)