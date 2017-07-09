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المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار الجالية اللبنانية والعربية

محكمة أسترالية تصدم سليم مهاجر بهذا القرار

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: news.com.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 234
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محكمة أسترالية تصدم سليم مهاجر بهذا القرار
سليم مهاجر

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - خسر المطور العقاري والنائب السابق لرئيس بلدية أوبرن سليم مهاجر دعوى قضائية لإلغاء تعيين إداريين للإشراف على اثنتين من شركاته تتجاوز ديونهما 97 مليون دولار.

 

وقال مهاجر للمحكمة إنه أجرى اجتماعا خاصا في تمام الساعة الخامسة والنصف صباح 16 يونيو لعزل مدير الشركتين كينيث لي، وتعيين شقيقته خديجة مهاجر بدلا منه.

 

وبعد 12 ساعة فحسب من الاجتماع المذكور، اتخذ كينيث لي قرارا بتعيين إداريين لشركتي سيدني بروجكت جروب وإس إي تي سرفيسيس اللتين تملكان 32 ألف دولار فقط في حسابهما المصرفي.

 

بيد أن مهاجر زعم أن قرار التعيين باطل جراء إطاحته بكينيث لي من منصبه.

 

لكن قاضي المحكمة العليا بنيو ساوث ويلز ستيفن روب رأى أن قرار كينيث لي بتعيين إداريين للشركة صحيح قانونيا.

 

أيان بايك، محامي المديرين الجدد شكك أصلا في أن سليم مهاجرا عقد اجتماعا لكن الأخير أجابه: "تشكيكك غير صحيح على الإطلاق".

 

وعلاوة على ذلك، نفى مهاجر أن يكون الاجتماع قد عقد السبت التالي لقرار كينيث لي.

 

مهاجر أخبر المحكمة أن الاجتماع لم يحضره إلا هو ومحاميه محمود عباس وشقيقته خديجة.

 

وفسر مهاجر الموعد المبكر للاجتماع في الساعة 5.30 فجرا إلى الطقوس الرمضانية التي تجعل مثل هذا التوقيت أمرا عاديا.

 

المصدر: news.com.au
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