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فرنسا تلغي سيارات البنزين عام 2040 لكن أستراليا لن تتغير
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قالت شبكة نيوز إن فرنسا اتخذت خطوات جادة لإلغاء السيارات التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2040.
وتوقعت الشبكة الإخبارية ألا تسير أستراليا على ذات الخطى واعتبرت أن هناك أسباب ستمنعها من تنفيذ ذلك.
وأردف التقرير الذي أعده الكاتب جوشوا دويلينج: "لا يجب عقد الآمال على أنباء رغبة فرنسا في حظر السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول 2040 والاعتماد فقط على الكهرباء".
وأضافت أن نسبة السيارات الفرنسية داخل أستراليا لا تتجاوز 0.6 % من السيارات الجديدة، وتوقعت أن تملأ الماركات الأخرى الفجوة.
وفي أحسن الظروف بالنسبة لسوق السيارات في أستراليا، سيكون هناك خيارات بين السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل والطاقة الهجينة والكهرباء، مثلما هو الحال في الوقت الحالي.
وتكشف الإحصائيات الأخيرة أن نسبة مبيعات السيارات التي تعمل بالكهرباء في أستراليا لا تتجاوز 0.09 % من إجمالي المبيعات، وتحديدا 549 من 559552 سيارة بحسب الغرفة الفيدرالية لصناعة السيارات.
التكلفة الباهظة للسيارات الكهربائية، ومداها المحدود، وأسعار البنزين الرخيصة نسبيا في أستراليا( رابع أرخص بنزين في العالم وسادس أرخص ديزل) تقلص بشكل كبير من مبيعات السيارات الكهربائية.
وعلاوة على ذلك، تعمل الجغرافيا الأستراليا ضد السيارات الكهربائية لا سيما في ظل نقص نقاط إعادة الشحن في الأماكن النائية مع وجود مخاطر تحيط بالكابلات جراء طبيعة الأحياء الداخلية.
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