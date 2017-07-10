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بسبب دعوى قضائية.. حكومة أستراليا تحت التهديد
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تقدم حزب العمال الأسترالي بدعوى قضائية في المحكمة العليا قد تهدد حكومة تيرنبول صاحبة الأغلبية الهشة.
الدعوى القضائية ضد ديفيد جيليسبي وزير الصحة وعضو البرلمان عن حزب الوطنيين عن مقعد "لين" بولاية نيو ساوث ويلز، حيث يتهمه الحزب بتضارب المصالح.
ويمتلك جيليسبي مركز تسوق فاخر في بورت ماكواري.
أحد المحال بمركز التسوق هو منفذ لشركة البريد الحكومية الأسترالية "أستراليان بوست".
ووفقا للماادة 44 من الدستور فإن أن شخص يمتلك مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة عبر اتفاق مع هيئة تابعة للكومنولوث غير مؤهل لمنصب عضو البرلمان.
وأثار حزب العمال الشكوك حول السياسي الأسترالي استنادا على حكم مماثل سابق ضد سيناتور حزب "فاميلي فرست" بوب داي.
وقررت الهيئة التنفيذية لحزب العمال تحريك الدعوى القضائية بعد اجتماع الجمعة الماضي.
بيد أن جيليسبي تلقى نصيحة قانونية مستقلة من أنه لا يوجد ضده أي مخالفات دستورية تمنعه من الاستمرار في البرلمان، وهي النصيحة التي استقبلتها حكومة تيرنبول بمشاعر الارتياح.
لكن في حال نجاح الدعوى القضائية لحزب العمال، فإن ذلك قد يؤدي إلى انتخابات إعادة على مقعد لين، مما قد يفقد الائتلاف الأغلبية الهشة التي يتفوق بها بفارق مقعد.
ويمثل هذا التهديد الأحدث الذي يواجه رئيس الحكومة حيث شهدت الآونة الأخيرة ظهورا متكررا مصحوبا بانتقادات لاذعة لرئيس الوزراء السابق توني أبوت الذي انقلب عليه تيرنبول وأطاح به من منصبه.
بيد أن تيرنبول قال في نبرة تحد واضحة إنه سيحتفظ بمنصب رئيس الوزراء "لفترة طويلة جدا".
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العنكبوت الالكتروني
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