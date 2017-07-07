استطلاع: الكهرباء الأسوأ في عيون الأستراليين

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف استطلاع حديث أن الأستراليين يرون أن الكهرباء هي الأسوأ جودة بين الخدمات التي تقدم إليهم مقابل المال.

ولفت الاستطلاع أن البنوك وشركات المحمول تقدم خدمات أكثر جودة من الكهرباء في عيون الأستراليين.

وجاءت الكهرباء في صدارة التقييم السلبي من وجهة نظر الأستراليين من بين كافة المرافق والخدمات مثل الغاز والتأمين والإنترنت.

وأجاب الأستراليون على سؤال بشأن القيمة التي يحصلون عليها مقابل ما يدفعونه من أموال.

وأعطى 48 % فقط من المشاركين خدمة الكهرباء تقييما إيجابيا خلال الاستطلاع الذي يقيس مشاعر المستهلكين.

ورغم ذلك، ارتفعت نسبة الرضا عن الكهرباء بنسبة 2 % مقارنة باستطلاع تم إجراؤه في نفس الفترة من العام الماضي.

الاستطلاع نصف السنوي الذي أجرته مؤسسة "إنرجي كونسيومرز أستراليا"(مستهلكو الطاقة في أستراليا) شاركت فيه 2019 عائلة و280 شركة صغيرة.

وكان طبيعيا أن تكون ولاية جنوب أستراليا صاحبة النسبة السلبية الأكبر في مجال الطاقة نظرا للانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي.

وتزايدت المطالبات بسرعة تنفيذ توصيات مراجعة ألان فينكل بشأن قطاع الطاقة في أستراليا.

ووافقت الحكومة الفيدرالية على 49 من 50 توصية شملتها مراجعة الدكتور فينكل.

المصدر: nine.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا