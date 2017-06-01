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أستراليا تنشر قائمة بالوظائف المطلوبة للهجرة إليها عامي 2017 ــ 2018
أعلنت وزارة الهجرة وحماية الحدود الأسترالية عن قائمة الوظائف، التي تطلبها بلادهم للهجرة لعامي 2017 و2018.
وقال وزير الهجرة وحماية الحدود الأسترالية، بيتر داتون، إن اللائحة الجديدة تشمل كافة الوظائف والمهارات، التي تحتاجها بلاده من أجل الهجرة.
وتشمل القائمة تخصصات مختلفة لذوي الكفاءات والمؤهلات، التي يمكن خلالها التقدم للحصول على تأشيرة إقامة وعمل في أستراليا.
وضمت اللائحة قائمتين أحدهما للمهارات المتوسطة والطويلة الأجل، التي توفر إقامة دائمة في أستراليا، وأخرى لقائمة المهن القصيرة الأجل، التي توفر إقامة مؤقتة في البلاد.
وستوفر تلك اللائحة نحو 643 تأشيرة إقامة ما بين دائمة أو طويلة الأجل، وتأشيرة مؤقتة.
ويمكن الإطلاع على لائحة الوظائف والمهن المطلوبة وطريقة التقديم إليها عبر الموقع الرسمي لوزارة الهجرة الأسترالية.
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