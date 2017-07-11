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أكاديميون مسلمون: تغييرات الجنسية في أستراليا تهدد المهاجرين

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: The Australian
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 288
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أكاديميون مسلمون: تغييرات الجنسية في أستراليا تهدد المهاجرين

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تغييرات رئيس الوزراء الفيدرالي مالكولم تيرنبول لقوانين الجنسية ستكون بمثابة "ضربة كبيرة" للتعددية الثقافية التي تتسم بها أستراليا وفقا لأكاديميين مسلمين.

 

وأضافوا، بحسب صحيفة الأستراليان، أن التغييرات من شأنها أن تعزز رسالة مفادها أن "ثقافات المهاجرين لا تتسق مع القيم التي تحكم أستراليا".

 

وقال الأكاديميون التابعون لـ الجمعية الأسترالية للدراسات الإسلامية إنه بالرغم من المساهمة الثقافية والاقتصادية التي يقدمها المهاجرون لأستراليا، لكنهم يتعرضون للوم عندما تسوء الأمور.

 

واستطرد الأكاديميون: " العديد من القادة السياسيين في أستراليا والتقارير الإعلامية تربط المهاجرين بالأمراض التي تضرب المجتمع، مثلما يحدث مع المسلمين عند تناول الهجمات الإرهابية".

وانتقدوا ما وصفوه بـ "التصريحات الانتصارية" التي أدلى بها رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول حينما وصف أستراليا بأنها أكثر الدول نجاحا وتوافقا في العالم عندما يتعلق الأمر بالتعددية الثقافية، واعتبروا أنه يفعل عكس ما يقول.

 

ولفتوا أن كلمات تيرنبول استهدفت فحسب تسجيل نقاط سياسية على حساب الحقيقة.

 

وتأسست الجمعية في ديسمبر الماضي، وتتألف من أبرز الأكاديميين المتخصصين في الدراسات الإسلامية في جامعات رائدة.

 

وأخبر الأكاديميون لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ الأسترالي أن التعددية الثقافية تظل الإطار الأفضل لاحترام الاختلافات واستيعاب الجميع.

 

واقترحت الحكومة تعديلات في الجنسية مثل تشديد شرط إتقان اللغة الإنجليزية، وتشديد اختبار المواطنة لتقييم مدى الالتزام بالقيم الأسترالية وإجبار المتقدمين على إظهار مدى تكاملهم مع المجتمع.

 

المصدر: The Australian

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