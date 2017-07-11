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في الإقليم الشمالي الأسترالي.. علماء يعثرون على "كبسولة الزمن"
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - في اكتشاف مذهل، وجد العلماء أن هناك حوالي 118 تريليون متر مكعب من الغاز مدفونة في مسافة تتراوح بين 2-3 كيلومتر فحسب أسفل سطح الإقليم الشمالي الأسترالي.
التكوين الصخري الذي يحتوي على الكمية الهائلة من الغاز معروفة باسم "صخور فيلكيري".
ورغم الاحتياطي الهائل من الغاز الذي تحتويه تلك الصخور، لكن الأكثر جذبا للانتباه هو عمرها الذي يعزي إلى 1400 مليون سنة.
عملية ترسب تلك الصخور حدثت قبل 1400 مليون عاما في محيط معروف باسم "روبر سيواي".
وذكر العلماء أن هذه الصخور وما تحتويه من نفط وغاز أقدم بنحو مليار عام من المعتاد.
ووصف موقع كونفرسيشن الأسترالي الصخور بأنها "كبسولة الزمن" نظرا لسنوات عمرها متناهية القدم.
يذكر أن الجزئيات التي يتألف منها النفط والغاز تحمل اسم "الهيدروكربونات" لأنها تتألف من ذرات هيدروجين وكربون، وتعتمد على البقايا المتحللة طويلة الأمد من البكتيريا الميتة التي كانت تتخذ من المحيطات القديمة مأوى لها.
ويعد ذلك أكثر الاكتشافات الهيدروكروبونية خروجا عن المألوف جراء نوع الصخور الحاوية، وعمرها العتيق للغاية.
ويمثل هذا فرصة نادرة لاستغلال بقايا البكتيريا في تحليل كيمياء المحيطات القديمة، وتكوين الغلاف الجوي القديم، والطبيعة قبل 1400 مليون عام.
مقطع عرضي لصخور فيلكيري
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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