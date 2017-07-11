مفاجأة.. نيست جوجل تدخل أستراليا بكاميرات مراقبة مذهلة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أعلنت شركة نيست التابعة لجوجل الأم "ألفابيت" وصولها رسميا إلى أستراليا مع إطلاقها كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار ذكية ضد الدخان تحمل خصائص مذهلة.

كاميرات نيست للمراقبة الذكية داخل وخارج المنازل يبلغ سعر الواحدة منها 319 دولارا، وتعمل كعيون مراقبة متصلة بالإنترنت.

هذان النوعان من الكاميرا يلتقطان الصور بجودة فائقة ويمكن مشاهدتها عبر أي كاميرا جوال، بالإضافة إلى إرسال تحذيرات عند حدوث حركة، مع إمكانيات للتواصل بحيث يمكنك عن طريقها إخبار عامل التوصيل مثلا بترك ما لديه أمام الباب.

بيد أن المرء لا يستطيع الاستمتاع بالإمكانيات الكاملة للكاميرا إلا من خلال اشتراك يبلغ قيمته 14 دولارا شهريا لأول مرة ثم 7 دولارا شهريا مع شرءا كاميرا ثانية أو ثالثة.. إلخ

وتسمح الرسوم المدفوعة للكاميرات بالتسجيل الفوري للقطات وتحميلها عبر تقنية "كلاود" لمراجعة الفيديوهات في أوقات لاحقة.

وقال موقع بيزنس إنسايدر إن الجيل اللاحق من كاميرات المراقبة الذكية داخل المنزل "نيست كام آي كيو" لم يظهر بعد داخل الأسواق الأسترالية.

وتحتاج كاميرات نيست للمراقبة بنوعيها داخل وخارج المنزل إلى سرعة إنتنرنت 500 كيلوبايت في الثانية على الأقل.

المصدر: businessinsider.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا