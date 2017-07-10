إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | برلمان أستراليا يرفض معايير فيتزغيرالد الأخلاقية
المصنفة ايضاً في: استراليا

برلمان أستراليا يرفض معايير فيتزغيرالد الأخلاقية

آخر تحديث: منذ 26 دقيقة
المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 63
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
برلمان أستراليا يرفض معايير فيتزغيرالد الأخلاقية
محارب الفساد توني فيتزغيرالد

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - رفضت أغلبية أعضاء البرلمان الفيدراليون التوقيع على المعايير الأخلاقية لتوني فيتزغيرالد.

 

ووافق أقل من ربع السياسيين الفيدراليين على الالتزام بالمعايير الأخلاقية الجديدة التي صممها محارب الفساد الأسطوري توني فيتزغيرالد.

 

وخلت قائمة الموافقين على المعايير من أي عضو ينتمي لحكومة مالكولم تيرنبول.

 

وكان فيتزغيرالد قد قاد تحقيقا أدى في النهاية إلى استقالة رئيس حكومة كوينزلاند جو بجيلكي بيترسن.

 

وطور فيتزغيرالد استجوابا لاختبار أعضاء البرلمان بشأن ميولهم تجاه أمور مثل المساءلة والنزاهة والمحسوبية والخداع وإنفاق المال العام.

 

بيد أن 53 برالمانيا فحسب من إجمالي 226 وقعوا على ما يسمى "مبادئ فيتزغيرالد"ورفض 36 الالتزام، بينما لم يجب 137 على الطلبات المتكرررة بالمشاركة.

 

من جانبه، قال فيتزغيرالد: "رفض أغلبية السياسيين الالتزام علنا بالمعايير الأخلاقية للسلوك يجعل الحاجة ملحة إلى وجود مفوضية فعالة لمكافحة الفساد دون أدنى شك".

 

واستطرد: "الأحزاب الرئيسية تدرك بالتأكيد أن الرأي العام يريد من السياسيين التصرف بطريقة شريفة، لا سيما بعد الفضائح التي تسببت في فقدان ثقة الأستراليين في الديمقراطية".

ووافق 38 عضوا بالحزب العمالي على المبادئ، بينهم قائد المعارضة الفيدرالي بيل شورتن، والمدعي العام في حكومة الظل مارك دريفوس.

 

وعلاوة على ذلك، وقع سبعة أعضاء من حزب الخضر، وكذلك الأعضاء الأربعة من فريق نيك زينوفون، بالإضافة إلى بولين هانسون، والأعضاء المستقلين.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)