برلمان أستراليا يرفض معايير فيتزغيرالد الأخلاقية

محارب الفساد توني فيتزغيرالد

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - رفضت أغلبية أعضاء البرلمان الفيدراليون التوقيع على المعايير الأخلاقية لتوني فيتزغيرالد.

ووافق أقل من ربع السياسيين الفيدراليين على الالتزام بالمعايير الأخلاقية الجديدة التي صممها محارب الفساد الأسطوري توني فيتزغيرالد.

وخلت قائمة الموافقين على المعايير من أي عضو ينتمي لحكومة مالكولم تيرنبول.

وكان فيتزغيرالد قد قاد تحقيقا أدى في النهاية إلى استقالة رئيس حكومة كوينزلاند جو بجيلكي بيترسن.

وطور فيتزغيرالد استجوابا لاختبار أعضاء البرلمان بشأن ميولهم تجاه أمور مثل المساءلة والنزاهة والمحسوبية والخداع وإنفاق المال العام.

بيد أن 53 برالمانيا فحسب من إجمالي 226 وقعوا على ما يسمى "مبادئ فيتزغيرالد"ورفض 36 الالتزام، بينما لم يجب 137 على الطلبات المتكرررة بالمشاركة.

من جانبه، قال فيتزغيرالد: "رفض أغلبية السياسيين الالتزام علنا بالمعايير الأخلاقية للسلوك يجعل الحاجة ملحة إلى وجود مفوضية فعالة لمكافحة الفساد دون أدنى شك".

واستطرد: "الأحزاب الرئيسية تدرك بالتأكيد أن الرأي العام يريد من السياسيين التصرف بطريقة شريفة، لا سيما بعد الفضائح التي تسببت في فقدان ثقة الأستراليين في الديمقراطية".

ووافق 38 عضوا بالحزب العمالي على المبادئ، بينهم قائد المعارضة الفيدرالي بيل شورتن، والمدعي العام في حكومة الظل مارك دريفوس.

وعلاوة على ذلك، وقع سبعة أعضاء من حزب الخضر، وكذلك الأعضاء الأربعة من فريق نيك زينوفون، بالإضافة إلى بولين هانسون، والأعضاء المستقلين.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا