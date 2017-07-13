من أجل الرفاهية.. هل ينخفض سكان أستراليا إلى 15 مليون؟

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - في سبعينيات القرن المنصرم، لم يكن عدد سكان أستراليا يتجاوز 15 مليون، لكن تزامنت تلك الفترة مع ذروة الرفاهية، إلا أن الوضع تغير في عصرنا الحالي.

ولا يؤمن كل من الحزبين السياسيين الرئيسيين في أستراليا بأن التعداد السكاني مشكلة تستحق النقاش ولا يمتلكان في الوقت الراهن سياسة للسيطرة على النمو.

حزب الخضر يعتقد بالمقابل أن هنالك مشكلة زيادة سكانية لكنه لم يقترح هدفا محددا.

وحتى هؤلاء الذين يعترفون بأن الزيادة السكانية تمثل مشكلة سرعان ما يقولون إن الأزمة تكمن في نموذج استهلاك الأستراليين وليس في التعداد.

ويرتبط النمو السكاني بآثار عميقة في أستراليا.

ذروة الرفاهية للمواطن الأسترالي ربما تحققت في سبعينيات القرن الماضي حينما كان عدد السكان لا يتجاوز 15 مليون.

ولا يظهر الائتلاف أي رغبة لمعالجة النمو السكاني المتزايد ومدى تأثيره على الرفاهية والنواحي الاجتماعية والبيئية بالإضافة إلى الاختناق المروري وارتفاع أسعار المنازل وزيادة نسبة الإيرادات الحكومية الموجهة للبنية التحتية لاستيعاب هذا الكم الكبير من السكان.

ثمة مفهوم خاطئ منتشر في أستراليا يربط النمو السكاني بإنعاش الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر أن ذلك يجلب الخير للجميع.

وعلى سبيل المثال، وفقا لتقرير أصدرته وزارة الخزانة الأسترالية عام 2010 فإن "النمو الاقتصادي سيدعمه سياسات سليمة تدعم ذلك مثل الإنتاج والمشاركة والتعداد السكاني".

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا