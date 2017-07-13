تقرير صادم: 75 % من الأستراليين لا يتدخلون لنجدة المسلمات

أسماء فهمي من سيدني أبلغت عن تعرضها لهجوم إسلاموفوبيا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف تقرير صادم ان حوالي 75 % من الأستراليين لا يتدخلون للمساعدة عندما يشاهدن مسلمات يتعرضن لعمليات إساءة عنصرية علنية بدافع الإسلاموفوبيا.

إذا رأيت امرأة تتعرض لاعتداء شفهي من رجل في الشارع هل ستتدخل للمساعدة، المفترض أن تكون الإجابة "نعم بدون تفكير".

لكن تقريرا جديدا مزعجا كشف أنه إذا هوجمت امرأة ترتدي الحجاب، فإن ثلاثة من كل أربعة أستراليين يديرون وجوههم بعيدا ويتجاهلون الأمر.

الإحصائيات المذهلة ظهرت في تحليل جديد عن الهجمات التي تغذيها ظاهرة الإسلاموفوبيا.

الهجمات المذكورة سجلتها هيئة تدعى "سجل الإسلاموفوبيا في أستراليا" في فترة 14 شهرا بين 2014 و2015.

محمد أوزالب البروفيسير المساعد بجامعة تشارلز ستيوارت فحص 243 حالة اعتداء عنصري وخلص إلى بعض النتائج.

النساء اللاتي يرتدين الحجاب وغيره من أنواع غطاء الرأس يتحملن وطأة هجمات الكراهية ضد الإسلام، معظمها يرتكبها الرجال.

وأشار التحليل إلى أن 80 % من الهجمات المثبتة ضد المسلمين استهدفت نساء مسلمات، و75 % ارتكبها رجال بيض.

وقالت 25 % فقط من الضحايا أنهن وجدن مساعدة من أشخاص امتلكوا استعدادا للتدخل.

ثلث المسلمات اللاتي تعرضن للاعتداءات العنصرية كن يحملن أطفالهن أثناء الهجوم.

محامية حقوق الإنسان مريم فيزاده

وشهدت بيرث أمس محاكمة نجار أسترالي يدعى آدم بيترس بتهمة نزعه غطاء رأس كانت ترتديه مسلمة تدعى هوليا كانديمير، 35 عاما، وألقى في وجهها زجاجة من البيرة وقذفها بالحجارة أواخر العام الماضي.

وقالت الضحية للمحكمة: "لقد نعتني بالمسلمة اللعينة قبل الهجوم".

كما شمل التقرير حالة مسلمة محجبة تدعى أسماء فهمي تعرضت لهجوم عنصري بدافع الإسلاموفوبيا أيضا في سيدني.

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا