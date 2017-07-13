في أستراليا.. كم يبلغ نصيب الفرد من الغذاء؟

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تطعم أستراليا الكثير من الناس.

ولأن أستراليا دولة كبيرة تمتلك تعدادا سكانيا قليلا نسبيا، يبلغ نصيب الفرد من الغذاء ما يتجاوز قليلا هكتارين صالحين للزراعة، وهو أحد أعلى معدلات العالم.

تربة أستراليا المتنوعة ومناخها يمنحان تنوعا واسع النطاق من الطعام الطازج على مدار العام.

وتاريخيا، تنتج أستراليا أكثر مما تستهلك محليا، ولذلك تستطيع توريد حوالي 65 % من الإنتاج الزراعي إلى الخارج مما يجعل أستراليا تحتل مكانة رائدة في التصدير الغذائي.

ولذلك فإن أستراليا تشارك بشكل فعال في الأمن الغذائي ليس فقط على المستوى الداخلي ولكن في العديد من الأقطار الأخرى.

ولكن بالرغم من كونها مصدرة للطعام، لكن أستراليا تستورد أيضا بعض المنتجات الغذائية مثل القهوة والشيكولاتة والفاكهة والخضرات المعالجة، ومكونات رئيسية تستخدم في خبز أرغفة العيش.

بيد أن زيادة التعداد السكاني في أستراليا، الذي يتوقع أن يلامس مستوى 48.3 مليون نسمة بحلول عام 2061 قد يترك بعض التأثير على الأمن الغذائي.

وعلاوة على ذلك، ينبغي على الحكومات الأسترالية الاستعداد لحدوث عاصفة من التغير المناخي، وانحدار الموارد الطبيعية.

الخلاصة مفادها أن أستراليا تستطيع إطعام عدد أكبر في الوقت الحالي، ولكن القصة الحقيقية تتعلق بضرورة ضمان نظام غذائي صحي ومستديم وعادل والاستفادة بشكل أكبر من الأبحاث والتكنولوجيا.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا