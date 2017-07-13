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بقيادة باحثين أستراليين.. علماء يمنحون الأمل لمرضى الأنفلونزا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - اكتشف فريق من العلماء بقيادة باحثين أستراليين طريقا لمعالجة الأمراض الفيروسية، والتي تتضمن الأنفلونزا والبرد العادي، ضمن مشروع دولي يستهدف تقليص معاناة المرضى.
وحتى الآن، لا يوجد علاج حقيقي للأنفلونزا والبرد أكثر من الراحة والسوائل لإعطاء الجسد بعض الوقت لمحاربة الفيروسات.
بيد أن البحث الجديد يرى أن الإجابة تتمثل في بروتين يكبح رد فعل الجسد تجاه الفيروسات.
ويدرس العلماء خلق عقار من هذا البروتين يسمح للجسد باستخدام طريقة الحماية الطبيعية.
وتشير الإحصائيات إلى أن الأنفلونزا تتسبب كل عام في دخول 13500 أسترالي إلى المستشفى، وهي مسؤولة على وفاة أكثر من 3000 شخص سنويا معظمهم من كبار السن الذين يتجاوزون الخمسين.
وعلى المستوى العالمي، هناك أكثر من 5 ملايين مصاب بالأنفلونزا سنويا، يموت منهم نحو 10 %.
نتائج السبق الطبي نشرتها دورية Nature Communications الطبية العالمية.
ويتألف فريق الباحثين من كل من الدكتور ستافروس سيليميدس، والدكتور يونيك تو، اللذين تعاونا مع البروفيسور دوغ بروكس من جامعة جنوب أستراليا، والبروفيسور جون أوليري من كلية ترينتي، والبروفيسور كريستوفر بورتر من جامعة موناش، وغيرهم من العلماء والأطباء.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- في أستراليا.. كم يبلغ نصيب الفرد من الغذاء؟
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