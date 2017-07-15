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موقع استرالي: إلقاء اللوم على المهاجرين لن يحل مشكلات غرب سيدني

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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موقع استرالي: إلقاء اللوم على المهاجرين لن يحل مشكلات غرب سيدني

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال موقع كونفرسيشن الأسترالي إن إلقاء اللوم على المهاجرين لن يخفف من وطأة المشكلات المتزايدة التي تعاني منها منطقة غرب سيدني.

 

يذكر أن غرب سيدني إحدى أكبر المناطق متزايدة السكان في أستراليا، وتتسم بالتعدد الثقافي واللغوي كنقطة تجمع للاجئين والمهاجرين الجدد.

 

العديد من الشخصيات العامة ووسائل الإعلام عقدت صلة بين طالبي اللجوء والمهاجرين والاختناق المروي وطوابير الانتظار في المستشفيات بغرب سيدني.

 

لكن ذلك يمثل نوعا من الاخترال ويلقي باللوم في مشكلات البنية التحتية وارتفاع التكلفة السكنية على عاتق التعدد الثقافي الذي يميز غرب سيدني.

 

 

بعض هؤلاء المهاجرين يعيشون في أستراليا منذ سنوات عديدة، إن لم يكن أجيالا عديدة.

وتضم غرب سيدني الكبرى كل من بلاكتاون وبلوماونتينز وكامدين وكامبلداون وكانتربيري وفيرفيلد هوكسبري وليفربول وباراماتا وبينريث وهيلز شاير وولونديلي.

 

وكشفت إحصائيات أن التعداد السكاني بغرب سيدني نما بنسبة 9.8 % في الفترة بين 2011-2016,

 

وعلاوة على ذلك، زاد عدد السكان بنسبة 16 % خلال الفترة بين 2006- 2016.

 

وتكشف الأرقام أن حوالي 55 % من الذين يعيشون في غرب سيدني ولدوا في أستراليا، بينما ولد 39 % في أماكن أخرى.

 

وفيما يلي قائمة بنسبة الجذور التي ينتمي إليها سكان غرب سيدني

 

وزادت نسبة سكان غرب سيدني الذين ولدوا بالخارج من 34.1 % عام 2006 إلى 38.7 % في 2016.

 

لكن الحقيقة انه بالرغم من زيادة القادمين الجدد إلى غرب أستراليا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن معظمهم من المهاجرين المهرة الذين سدوا العجز في العمالة في العديد من الوظائف.

 

أغلبية سكان غرب سيدني من المهاجرين الذين استقروا في أستراليا منذ عشرة أعوام أو أكثر.

 

وفيما يلي جدول يوضح تطور التعداد السكاني بغرب سيدني

 

 

 

المصدر: theconversation.com
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