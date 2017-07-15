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أزمة الإسكان في أستراليا.. مفاهيم مختلطة

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أزمة الإسكان في أستراليا.. مفاهيم مختلطة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تؤثر أزمة الإسكان في أستراليا على كل شي ء بدءا من الإنتاجية والوظائف مرورا بمعدل والفقر وتعليم الأطفال.

 

بيد أن هناك معتقدات عفا عليها الزمان تشكل نظام الإسكان المضطرب في أستراليا جراء الخلط في المفاهيم.

 

وكشفت فيونا ماكنزي مؤسسة ومديرة مشروع "إستراتيجية وملامح أستراليا" التابع لجامعة لا رتوب عن دراسة بحثية جديدة تتضمن خلاصة مقابلات عميقة مع بعض قادة المنظمات الحكومية وغير الحكومية والأكاديميين.

 

وخلصت الآراء إلى وجود 4 نقاط رئيسية تتسم بخلط المفاهيم، وتتسبب في إحداث تضليل بشأن مشكلة الغلاء السكني في أستراليا.

 

النقاط الأربعة تنحصر في النقاط التالية:

-الخلط بين الغلاء السكني والإسكان الميسر

 

-الملكية والإيجار

-الصورة النمطية بشأن الحاجة إلى سكن معقول الثمن.

 

-الاعتقاد بأن أزمة الإسكان لا تشغل بال الناخبين.

 

المؤكد ان أزمة الغلاء السكني في أستراليا طالما كانت مصدر قلق للحكومات والشعب.

 

لكن ثمة خلط دائما بين أزمة عدم القدرة على تحمل تكلفة السكن وبين "الإسكان الميسر".

 

الأول ينطبق على هؤلاء الذي يتطلعون لشراء مساكن جديدة خاصة بهم ولا يستطيعون تحمل الأسعار، وينحصر معظمهم بين أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة، لأن أصحاب الأجور المتدنية لن يفكر أصلا في امتلاك منزل.

 

أما المصطلح الثاني "الإسكان الميسر" فيشير بشكل كبير إلى الإسكان العام والمجتمعي الذي تدعمه الحكومة.

 

ويغيب عن أذهان الكثيرين أن متطلبات المصطلح الأول تختلف بشكل كبير عن الثاني.

التحدي الذي يواجهه أصحاب الدخول بين متوسطة إلى مرتفعة يختلف تماما عن كفاح أصحاب الدخول المنخفضة للعثور على سكن بنظام الإيجار.

 

زيادة الإمدادات السكنية أمام اصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة لا تعني خلق إسكان ميسر لذوي الدخول المنخفضة.

 

المصدر: theconversation.com
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