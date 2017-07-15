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بنك أستراليا الوطني يحذر: مؤشر الثقة في القطاع العقاري يتضاءل

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: The Australian
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بنك أستراليا الوطني يحذر: مؤشر الثقة في القطاع العقاري يتضاءل

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - بات بنك أستراليا الوطني أحدث الأصوات التي تنضم لجوقة المحذرين من تداعيات تنامي الاحتقان الشعبي تجاه أزمة الغلاء السكني في أستراليا، لكنه توقع في الوقت نفسه خفوت حدة ارتفاع الأسعار.

 

وأوضح مؤشر العقار السكني التابع للبنك انخفاض نسبة الثقة تجاه القطاع العقاري 17 نقطة كامل في الفترة بين أبريل إلى يونيو 2017.

المؤشر المذكور بلغ أدنى مستوياته منذ منتصف 2016.

 

بيد أن البنك قال إن هناك احتمالات بتهدئة وتيرة الأسعار المرتفعة في القطاع العقاري.

 

وتوقع البنك ارتفاع أسعار المنازل بأستراليا بنسبة 5 % في 2017 وهو أقل من توقعاته السابقة التي كانت تدور عند مستوى 7.2%.

 

وعلاوة على ذلك، توقع البنك الشهير ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة 3 % مقابل 6.8% في توقع سابق.

وفيما يتعلق بـ 2018، توقع البنك صعود المنازل بنسبة 4.3 % و0.3 % للوحدات السكنية.

 

وأضاف بنك أستراليا الوطني في تقرير عرضته صحيفة الأستراليان أن أسعار الوحدات السكنية في سيدني وهوبارت الأعلى صعودا في أستراليا هذا العام، مقابل انخفاض متوقع في نسبة الارتفاع بباقي الأسواق.

 

من جانبه، قال ألان أوستر كبير الاقتصاديين ببنك أستراليا الوطني: "انخفاض الثقة تعكس ضعف الآمال".

 

واستدرك: "لكن ثمة عدد من العناصر الإيجابية في السوق".

 

المصدر: The Australian
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