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المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار الجالية اللبنانية والعربية

هيئة أسترالية تحذر اتحاد المجالس الإسلامية

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: The Australian
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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هيئة أسترالية تحذر اتحاد المجالس الإسلامية

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تلقى الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية تحذيرات بضرورة تعيين خبير للإشراف علي المعايير المطلوبة للإدارة وإلا فقد وضعه كمؤسسة خيرية غير ربحية.

 

وفي خطوة غير مسبوقة،قامت الهيئة الأسترالية الوطنية المشرفة على المؤسسات الخيرية غير الربحية بوضع الشرط المذكور أمام الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية.

 

اتحاد المجالس الإسلامية، الذي أثار الكثير من الجدل في الأعوام الأخيرة، وافق على تعيين خبير لإصلاح إدارته وتحسين آليات المحاسبة ومراقبة السجلات المالية والتيقن من أي تضارب للمصالح لأعضاء مجلس إدارته.

 

الاتحاد المعروف أيضا باسم "اتحاد مسلمي أستراليا" مسؤول عن شهادة حلال، والعديد من المدارس الإسلامية في أنحاء أستراليا.

 

وبحسب أحدث التقارير المالية للهيئة الأسترالية الوطنية المشرفة على المؤسسات الخيرية غير الربحية، فإن الاتحاد امتلك فائضا في موازنته بلغ حوالي 2.5 مليون دولار.

 

الهيئة التي تجري تحقيقات حول أوضاع الاتحاد قالت إنها قد تصعد الأمر للمحكمة إذا لم يتم تنفيذ الشرط المطلوب.

 

وفي اغسطس من العام الماضي، تلقى الاتحاد أوامر بضرورة تعيين مراجع عام معتمد لمراجعة العمليات المالية له وتقديم توصيات بشأن ذلك.

 

وذكرت تقارير أن المراجع المالي قدم تقريره عن الاتحاد قبل مايو الماضي.

 

المصدر: The Australian
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

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