- الفعل الروسي المعولم خنجراً في الخاصرة الأمريكية
- المستثمرون الصينيون يديرون ظهورهم لأستراليا
- هيئة أسترالية تحذر اتحاد المجالس الإسلامية
- استقلَّ حافلةً عامة واشترى تذكرةً لدخول الشاطئ ثم قتلهم.. من هو منفذ الهجوم ضدَّ سياحٍ أجانب في الغردقة؟
- أكبر مناورة عسكرية روسية تدفع دولة أوروبية للاستعداد لساعة الصفر بالأنفاق والملاجئ..
- ميقاتي استقبل محفوض: نضالاته وتضحياته ستثمر
- المساعدات لمن يحتاجها: الوزارة اولاً.. ثم النازحون!
- أهالي العسكريين المخطوفين للدولة: لا تدفعونا الى الأذى!
- الحريري يتمسّك برفض التفاوض والعودة الطوعية.. وإجتماع في عرسال لضبط المخيمات
- السلطات التركية تحتجز عائلة روسية بتهمة محاولة الانضمام للإرهابيين في سوريا
- جارٌ منزعجٌ من تأوهات جارته خلال ممارسة الجنس.. فماذا فعل؟
- هل فشل تيلرسون بمهمة حل أزمة الخليج؟.. نيويورك تايمز تجيب
- بنك أستراليا الوطني يحذر: مؤشر الثقة في القطاع العقاري يتضاءل
- أزمة الإسكان في أستراليا.. مفاهيم مختلطة
- موقع استرالي: إلقاء اللوم على المهاجرين لن يحل مشكلات غرب سيدني
- توقعات الأبراج ليوم July 15, 2017
- المعارضة السورية
- المستقبل والقوات ضدّ السلسلة ... بذريعة المتقاعدين
- من يلعب مع ترامب؟
- التغييرات في خرائط المنطقة وفقاً لمراجع أميركية
- التلويح بالعمل العسكري في جرود عرسال رسالة إيرانية ووظيفته سورية لا لبنانية
- «السلسلة» مجدداً: إنفراج أم انفجار... والجيش متأهّب
- معلومات في ملف العسكريين الأسرى لدى «داعش» تُكشف لأول مرة
- السفير السوري بعد لقاء باسيل: أدعو النازحين إلى العودة وأُشدد على التنسيق بين الحكومتين
- الحريري يتحضّر لمهمة «غير سهلة» في واشنطن
المستثمرون الصينيون يديرون ظهورهم لأستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - بعد أن أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز أنها بصدد مضاعفة الضرائب المفروضة على مبتاعي العقارات الأجانب، انهالت المكالمات على هاتف سمسار العقارات شان لين الذي يقيم في سيدني.
وقال لين: "هاتفي لم يتوقف أبدا، كنت أشحن هاتفي 3 مرات يوميا، حيث انهالت علي مكالمات زبائن وسماسرة من شبكة علاقاتي في الصين على وجه الخصوص".
وتابع: "إنهم يشعرون بضغوط هائلة، ويقولون لي إنهم سيصرفون النظر عن الاستثمار في أستراليا وفي سيدني بوجه خاص".
وبدأ مستثمرو العقارات الصينيون إدارة ظهورهم لأستراليا بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية المشددة التي تستهدف المشترين الأجانب للقطاع العقاري.
وبجانب أستراليا، نفذت حكومات بعض المناطق مثل فانكوفر وسنغافورة وهونج كونج التي تمثل مقاصد مألوفة للصينيين إجراءات مشابهة لضبط الأسعار.
بيد أن هناك مخاوف من عواقب الإجراءات الأسترالية ضد المستثمرين الأجانب في سوق هش.
سوتونو براتيكنيا، الاستشاري المقيم في سيدني قال إن التغييرات تبعث بإشارة واضحة إلى المستثمرين الأجانب مفادها أنهم ليسوا موضع ترحيب.
وفسر ذلك قائلا: "لقد اعتدنا تنفيذ 5 جولات عقارية شهريا، نصطحب فيها عشرات المستثمرين الأجانب من المطارات، ونعرض عليهم أحدث العروض، والآن لا يحدث شي ء من هذا القبيل".
ومع اعتماد البنوك الأسترالية بشكل كبير على الرهون العقارية، تباطأ النمو الاقتصادي، وحذر البنك المركزي من الديون التي تثقل كاهل العائلات الأسترالية.
أي انخفاض حاد في أسعار القطاع العقاري يخاطر بتوقف الرقم القياسي لأستراليا المستمرة على مدى 26 عاما دون ركود.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- المستثمرون الصينيون يديرون ظهورهم لأستراليا
- هيئة أسترالية تحذر اتحاد المجالس الإسلامية
- بنك أستراليا الوطني يحذر: مؤشر الثقة في القطاع العقاري يتضاءل
- أزمة الإسكان في أستراليا.. مفاهيم مختلطة
- موقع استرالي: إلقاء اللوم على المهاجرين لن يحل مشكلات غرب سيدني
- في أستراليا.. كم يبلغ نصيب الفرد من الغذاء؟
- بقيادة باحثين أستراليين.. علماء يمنحون الأمل لمرضى الأنفلونزا
- من أجل الرفاهية.. هل ينخفض سكان أستراليا إلى 15 مليون؟
- تقرير صادم: 75 % من الأستراليين لا يتدخلون لنجدة المسلمات
- برلمان أستراليا يرفض معايير فيتزغيرالد الأخلاقية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)