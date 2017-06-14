المستثمرون الصينيون يديرون ظهورهم لأستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - بعد أن أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز أنها بصدد مضاعفة الضرائب المفروضة على مبتاعي العقارات الأجانب، انهالت المكالمات على هاتف سمسار العقارات شان لين الذي يقيم في سيدني.

وقال لين: "هاتفي لم يتوقف أبدا، كنت أشحن هاتفي 3 مرات يوميا، حيث انهالت علي مكالمات زبائن وسماسرة من شبكة علاقاتي في الصين على وجه الخصوص".

وتابع: "إنهم يشعرون بضغوط هائلة، ويقولون لي إنهم سيصرفون النظر عن الاستثمار في أستراليا وفي سيدني بوجه خاص".

وبدأ مستثمرو العقارات الصينيون إدارة ظهورهم لأستراليا بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية المشددة التي تستهدف المشترين الأجانب للقطاع العقاري.

وبجانب أستراليا، نفذت حكومات بعض المناطق مثل فانكوفر وسنغافورة وهونج كونج التي تمثل مقاصد مألوفة للصينيين إجراءات مشابهة لضبط الأسعار.

بيد أن هناك مخاوف من عواقب الإجراءات الأسترالية ضد المستثمرين الأجانب في سوق هش.

سوتونو براتيكنيا، الاستشاري المقيم في سيدني قال إن التغييرات تبعث بإشارة واضحة إلى المستثمرين الأجانب مفادها أنهم ليسوا موضع ترحيب.

وفسر ذلك قائلا: "لقد اعتدنا تنفيذ 5 جولات عقارية شهريا، نصطحب فيها عشرات المستثمرين الأجانب من المطارات، ونعرض عليهم أحدث العروض، والآن لا يحدث شي ء من هذا القبيل".

ومع اعتماد البنوك الأسترالية بشكل كبير على الرهون العقارية، تباطأ النمو الاقتصادي، وحذر البنك المركزي من الديون التي تثقل كاهل العائلات الأسترالية.

أي انخفاض حاد في أسعار القطاع العقاري يخاطر بتوقف الرقم القياسي لأستراليا المستمرة على مدى 26 عاما دون ركود.

المصدر: domain.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا