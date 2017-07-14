- الخطوط القطرية
- أستراليا: بلدية كانتبربيري تحت مقصلة مفوضية مكافحة الفساد.. إنه أحد أسوأ الأسرار الخفية في سيدني.
- داعش هدد بهدم كربلاء وتم هدم الموصل في النهاية
- بري: اتفقت والحريري على السلسلة والجيش وحده سيخوض المعارك حدوداً
- قائد الجيش يرجح احتمال عمل عسكري في الجرود وبري: «الحرامي في قلب البيت ويجب إبعاده»
- «سلسلة» في لبنان تستعد للحرب و«سلسلة» تُقارِع المخاطر المالية
- السلّة عند باب الحسم .. وتباين حول زيادة الكلفة .. والقرار الإثنين
- «داعش» سيستأنف عمله قريباً في الموصل... والأرجح أنه استأنفه
- ترامب يَطرح “قاعدة العيديد” في المَزاد العَلني.. ومُستعد لنَقلها من قطر لأعلى سِعر.. فمَن هي الدّول المُنافسة ولماذا؟ وهل هُناك تعارض في المواقف بينه ووزير خارجيته حول الأزمة الخليجية فعلاً؟ ولماذا يَكشف أسرار ثمن زيارته للسّعودية الآن؟
- مهاجم الزمالك ينجو من الموت
- الفعل الروسي المعولم خنجراً في الخاصرة الأمريكية
- المستثمرون الصينيون يديرون ظهورهم لأستراليا
- هيئة أسترالية تحذر اتحاد المجالس الإسلامية
- استقلَّ حافلةً عامة واشترى تذكرةً لدخول الشاطئ ثم قتلهم.. من هو منفذ الهجوم ضدَّ سياحٍ أجانب في الغردقة؟
- أكبر مناورة عسكرية روسية تدفع دولة أوروبية للاستعداد لساعة الصفر بالأنفاق والملاجئ..
- ميقاتي استقبل محفوض: نضالاته وتضحياته ستثمر
- المساعدات لمن يحتاجها: الوزارة اولاً.. ثم النازحون!
- أهالي العسكريين المخطوفين للدولة: لا تدفعونا الى الأذى!
- الحريري يتمسّك برفض التفاوض والعودة الطوعية.. وإجتماع في عرسال لضبط المخيمات
- السلطات التركية تحتجز عائلة روسية بتهمة محاولة الانضمام للإرهابيين في سوريا
- جارٌ منزعجٌ من تأوهات جارته خلال ممارسة الجنس.. فماذا فعل؟
- هل فشل تيلرسون بمهمة حل أزمة الخليج؟.. نيويورك تايمز تجيب
- بنك أستراليا الوطني يحذر: مؤشر الثقة في القطاع العقاري يتضاءل
- أزمة الإسكان في أستراليا.. مفاهيم مختلطة
- موقع استرالي: إلقاء اللوم على المهاجرين لن يحل مشكلات غرب سيدني
أستراليا: بلدية كانتبربيري تحت مقصلة مفوضية مكافحة الفساد.. إنه أحد أسوأ الأسرار الخفية في سيدني.
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - على مدى العام الماضي، أجرت المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد تحقيقا رئيسيا بشأن قرارات تخطيط اتخذها مجلس بلدية كانتربيري السابق.
مايكل حواط نفى ارتكابه أية مخالفات
الأمر يختلف بحسب هوية من تتحدث إليهم، لكن أفادت تسريبات أن ما خلص إليه التحقيق أكبر من فساد مجلس بلدية وولونغونج ولكن بدون الفضائح الجنسية.
وفي 2006، اكتشف المحققون بعد مداهمة بلدية وولونغونج فضائح رشوة جنسية هزت أركان المجلس، كما ألقت الضوء على قرارات تخطيط مشبوهة بإجمالي يتجاوز ملايين الدولارات.
ويتيفر كون فاسيلاديس بطل ألعاب الكومنولث كان عضوا ليبراليا بمجلس إدارة كانتربيري، وداهمت السلطات منزل ومكتب والده سمسار العقارات جورج .
وبعد مرور 10 سنوات، وتحديدا في 22 يونيو 2016، نفذت سلطات مفوضية مكافحة الفساد أوامر تفتيش في عدد من المقرات تتضمن مجلس بلدية كانتربيري في شارع بيميش، وشركة هندسة تخطيطية، ومنزل عضو البلدية الليبرالي مايكل حواط، وكذلك منزل ومقر سمار العقارات جورج فايلياديس، أو جورج فاسيل الذي كان نجله الرباع كون عضوا ليبراليا بالمجلس.
متحدثا من المغرب، أنكر حواط ضلوعه في أية ممارسات خاطئة، واصفا المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بأنها تتألف من مجموعة من الهواة لا تعلم كيفية إدارة البلديات، وكيفية تذليل مشكلات التخطيط.
وأردف أن استهداف مفوضية مكافحة الفساد لفاسيل كان أمرا محبطا جدا، واصفا فاسيل بأنه كان "موسوعة متحركة" عندما يتعلق الأمر بمسائل التخطيط للمجلس.
عضو آخر بالمجلس يدعى بيير أزي وصف تحقيقات مفوضية الفساد بالمكيدة السياسية، مشيرا إلى أن مخططي مجلس البلدية لم يسمحوا لأي شخص بالقفز فوق القانون.
وعلمت فيرفاكس ميديا أن مفوضية مكافحة الفساد فحصت المقابلات التي عقدت في منازل خاصة بحضور مطورين عقاريين وجماعات لوبي وأعضاء وموظفين بمجلس بلدية كانتربيري.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أستراليا: بلدية كانتبربيري تحت مقصلة مفوضية مكافحة الفساد.. إنه أحد أسوأ الأسرار الخفية في سيدني.
- المستثمرون الصينيون يديرون ظهورهم لأستراليا
- هيئة أسترالية تحذر اتحاد المجالس الإسلامية
- بنك أستراليا الوطني يحذر: مؤشر الثقة في القطاع العقاري يتضاءل
- أزمة الإسكان في أستراليا.. مفاهيم مختلطة
- موقع استرالي: إلقاء اللوم على المهاجرين لن يحل مشكلات غرب سيدني
- في أستراليا.. كم يبلغ نصيب الفرد من الغذاء؟
- بقيادة باحثين أستراليين.. علماء يمنحون الأمل لمرضى الأنفلونزا
- من أجل الرفاهية.. هل ينخفض سكان أستراليا إلى 15 مليون؟
- تقرير صادم: 75 % من الأستراليين لا يتدخلون لنجدة المسلمات
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)