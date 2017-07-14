أستراليا: بلدية كانتبربيري تحت مقصلة مفوضية مكافحة الفساد.. إنه أحد أسوأ الأسرار الخفية في سيدني.

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - على مدى العام الماضي، أجرت المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد تحقيقا رئيسيا بشأن قرارات تخطيط اتخذها مجلس بلدية كانتربيري السابق.

مايكل حواط نفى ارتكابه أية مخالفات

الأمر يختلف بحسب هوية من تتحدث إليهم، لكن أفادت تسريبات أن ما خلص إليه التحقيق أكبر من فساد مجلس بلدية وولونغونج ولكن بدون الفضائح الجنسية.

وفي 2006، اكتشف المحققون بعد مداهمة بلدية وولونغونج فضائح رشوة جنسية هزت أركان المجلس، كما ألقت الضوء على قرارات تخطيط مشبوهة بإجمالي يتجاوز ملايين الدولارات.

ويتيفر كون فاسيلاديس بطل ألعاب الكومنولث كان عضوا ليبراليا بمجلس إدارة كانتربيري، وداهمت السلطات منزل ومكتب والده سمسار العقارات جورج .

وبعد مرور 10 سنوات، وتحديدا في 22 يونيو 2016، نفذت سلطات مفوضية مكافحة الفساد أوامر تفتيش في عدد من المقرات تتضمن مجلس بلدية كانتربيري في شارع بيميش، وشركة هندسة تخطيطية، ومنزل عضو البلدية الليبرالي مايكل حواط، وكذلك منزل ومقر سمار العقارات جورج فايلياديس، أو جورج فاسيل الذي كان نجله الرباع كون عضوا ليبراليا بالمجلس.

متحدثا من المغرب، أنكر حواط ضلوعه في أية ممارسات خاطئة، واصفا المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بأنها تتألف من مجموعة من الهواة لا تعلم كيفية إدارة البلديات، وكيفية تذليل مشكلات التخطيط.

وأردف أن استهداف مفوضية مكافحة الفساد لفاسيل كان أمرا محبطا جدا، واصفا فاسيل بأنه كان "موسوعة متحركة" عندما يتعلق الأمر بمسائل التخطيط للمجلس.

عضو آخر بالمجلس يدعى بيير أزي وصف تحقيقات مفوضية الفساد بالمكيدة السياسية، مشيرا إلى أن مخططي مجلس البلدية لم يسمحوا لأي شخص بالقفز فوق القانون.

وعلمت فيرفاكس ميديا أن مفوضية مكافحة الفساد فحصت المقابلات التي عقدت في منازل خاصة بحضور مطورين عقاريين وجماعات لوبي وأعضاء وموظفين بمجلس بلدية كانتربيري.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا