أستراليا تعتزم تيسير إجراءات نشر الجيش في «الأحداث الإرهابية»

(رويترز) - اقترحت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد (اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي) تعديلات على قوانين ستسمح للجيش الأسترالي بأن ينتشر بسرعة أكبر استجابة «للأحداث الإرهابية» داخل البلاد.

وقالت الحكومة في بيان إن قوات الشرطة تبقى الأفضل في الاستجابة الأولية لمثل تلك الأحداث لكن الجيش بإمكانه عرض دعم إضافي لتعزيز قدراتها.

وشهدت استراليا سلسلة من «هجمات الذئاب المنفردة» التي تستلهم فكر الجماعات الإسلامية المتطرفة مما دفع السلطات لمراجعة الأساليب التي تنتهجها الشرطة وسلطات الولايات والسلطات الاتحادية.