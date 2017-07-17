- فتيات عاريات تماماً يتبرجن في العاصمة السورية دمشق
- شذوذ في حديقة السبكي بدمشق
- استعادة الموصل وعودة العراق
- سوريا: هل هو الفصل الأخير؟
- تفاصيل أول عملية اغتيال سياسي في أستراليا
- منظمة أسترالية: احظروا عمولات سماسرة الرهن العقاري
- في أستراليا.. الغاز يحدد أسعار الطاقة
- استخبارات الداخلية العراقية: البغدادي لا يزال على قيد الحياة
- بدون تعليق
- أستراليا تعتزم تيسير إجراءات نشر الجيش في «الأحداث الإرهابية»
- توقعات الأبراج ليوم July 17, 2017
- فيدرر أكبر أبطال دورة ويمبلدون للتنس
- من 'فتح الإسلام'.. إلى 'داعش'
- «داعش» الذي في أنفسنا
- نهاراتُ بيروت المشحونة بالتوتّرات لا تُشبِه لياليها... المسكونة بالفرح
- هل يطلق «حزب الله» هجوم جرود عرسال بالتزامن مع زيارة الحريري واشنطن؟
- السلسلة تنازع
- عون لـ«السلامة المالية».. واشتباك داخلي يتفاعل في «الطاقة»
- النازحون عامل فرقة أم وحدة لمسيحيي لبنان
- مصدر: ثمة من يُحضّر لمعركة عرسال مع ترك مجال للتسويات
- حركة الأسواق تُسقط مقولة الصيف الواعد
- ضيفٌ ثقيل في ساحة النجمة
- أزمة النازحين الحقيقية: إلى أي سوريا سيعود كل منهم؟
- جعجع يرشّح حواط في جبيل: القوات «ما بتحمل» فارس سعيد
- عندما يدفع الردع إسرائيل إلى «التعقّل»: لندع المدنيين جانباً!
في أستراليا.. الغاز يحدد أسعار الطاقة
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يجتمع وزراء الطاقة في حكومات أستراليا على مستوى الولايات والأقاليم والفيدرالي في برزبين في عاشر اجتماع لمجلس الطاقة في أعقاب تقرير فينكل، وفي ظل ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز.
بعض من بؤرة التركيز ستنصب على سياسة وأسعار الغاز.
ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، حث وزير الطاقة الفيدرالي جوش فرايدنبرج حكومات الولايات على تطوير احتياطي الغاز على بر أستراليا لتخفيف الضغوط التي تضرب سوق الغاز.
يذكر أن كلا ولايتي فيكتوريا والإقليم الشمالي ممنوعتان من مشروعات استكشاف الغاز لحماية الأراضي الزراعية.
وعلى نحو مثير للجدل، اقترح عضو البرلمان كريغ كيلي الخميس أن ضغوط الموارد المتجددة على أسعار الطاقة تعني أن "الناس قد تموت" هذا الشتاء إذا شعروا بالخوف من تشغيل السخانات والمدافئ خشية استهلاك المزيد من الطاقة وبالتالي تكبد المزيد من الفواتير.
ومع ذلك، فإن الغاز هو المحدد الرئيسي لأسعار الطاقة في أستراليا، بل أن أسعار الكهرباء تتغير صعودا وهبوطا وفقا له.
ثمة حقيقة مفادها أن أستراليا تمتلك احتياطيا كافيا من الغاز للحفاظ على إنتاجها على معدلها الحالي، وكذلك استمرار معدلات التصدير لمدى 25 عاما آخرين.
أما تطوير حقول غاز إضافية يرتبط بمخاطر الإضرار بالأراضي الزراعية، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تخفيض فواتير الطاقة بنهاية الشتاء.
وفي مارس الماضي، نشرت الهيئة المنظمة لسوق الطاقة الأسترالي بيانها حول فرص الغاز.
وحدد التقرير احتياطي الغاز في الجانب الشرقي من أستراليا وفقا للجدول التالي"
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- تفاصيل أول عملية اغتيال سياسي في أستراليا
- منظمة أسترالية: احظروا عمولات سماسرة الرهن العقاري
- في أستراليا.. الغاز يحدد أسعار الطاقة
- أستراليا تعتزم تيسير إجراءات نشر الجيش في «الأحداث الإرهابية»
- أستراليا: بلدية كانتربيري تحت مقصلة مفوضية مكافحة الفساد.. إنه أحد أسوأ الأسرار الخفية في سيدني.
- المستثمرون الصينيون يديرون ظهورهم لأستراليا
- هيئة أسترالية تحذر اتحاد المجالس الإسلامية
- بنك أستراليا الوطني يحذر: مؤشر الثقة في القطاع العقاري يتضاءل
- أزمة الإسكان في أستراليا.. مفاهيم مختلطة
- موقع استرالي: إلقاء اللوم على المهاجرين لن يحل مشكلات غرب سيدني
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)