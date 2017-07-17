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في أستراليا.. الغاز يحدد أسعار الطاقة

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 124
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في أستراليا.. الغاز يحدد أسعار الطاقة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يجتمع وزراء الطاقة في حكومات أستراليا على مستوى الولايات والأقاليم والفيدرالي في برزبين في عاشر اجتماع لمجلس الطاقة في أعقاب تقرير فينكل، وفي ظل ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز.

 

بعض من بؤرة التركيز ستنصب على سياسة وأسعار الغاز.

 

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، حث وزير الطاقة الفيدرالي جوش فرايدنبرج حكومات الولايات على تطوير احتياطي الغاز على بر أستراليا لتخفيف الضغوط التي تضرب سوق الغاز.

 

يذكر أن كلا ولايتي فيكتوريا والإقليم الشمالي ممنوعتان من مشروعات استكشاف الغاز لحماية الأراضي الزراعية.

 

وعلى نحو مثير للجدل، اقترح عضو البرلمان كريغ كيلي الخميس أن ضغوط الموارد المتجددة على أسعار الطاقة تعني أن "الناس قد تموت" هذا الشتاء إذا شعروا بالخوف من تشغيل السخانات والمدافئ خشية استهلاك المزيد من الطاقة وبالتالي تكبد المزيد من الفواتير.

 

ومع ذلك، فإن الغاز هو المحدد الرئيسي لأسعار الطاقة في أستراليا، بل أن أسعار الكهرباء تتغير صعودا وهبوطا وفقا له.

 

 

ثمة حقيقة مفادها أن أستراليا تمتلك احتياطيا كافيا من الغاز للحفاظ على إنتاجها على معدلها الحالي، وكذلك استمرار معدلات التصدير لمدى 25 عاما آخرين.

 

أما تطوير حقول غاز إضافية يرتبط بمخاطر الإضرار بالأراضي الزراعية، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تخفيض فواتير الطاقة بنهاية الشتاء.

وفي مارس الماضي، نشرت الهيئة المنظمة لسوق الطاقة الأسترالي بيانها حول فرص الغاز.

 

وحدد التقرير احتياطي الغاز في الجانب الشرقي من أستراليا وفقا للجدول التالي"

 

 

 

المصدر: theconversation.com
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