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منظمة أسترالية: احظروا عمولات سماسرة الرهن العقاري

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: theguardian.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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منظمة أسترالية: احظروا عمولات سماسرة الرهن العقاري

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - دعت منظمة "تشويس" لشؤون المستهلك إلى حظر عمولات السمسرة في الرهن العقاري كجزء من تعديلات تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع في طلب لوزارة الخزانة.

 

ويعمل سماسرة الرهن العقاري مباشرة مع الزبائن لتقديم توصيات وترتيب قروض من مقدمي الخدمة، وغالبا ما يتلقون عمولات ومدفوعات متنوعة نظير عملهم.

 

من جانبها، قالت إرين تورنر رئيسة قطاع الحملات والسياسات بمنظمة تشويس إن إجمالي عمولات السمسرة عام 2015 بلغ 2.4 مليار دولار.

 

واستطردت: "أسلوب الدفع للسماسرة يرتبط بالكثير من المخاطر، حيث تجد أن بعض السماسرة يوصون زبائنهم مثلا بتفضيل القرض "إيه" بدلا من "بي" رغم أن الأخير يلائمهم بشكل أكبر، لكن السماسرة يرغبون في عمولات أكبر".

 

ويؤدي ذلك إلى تلقي المقترضين النصيحة السيئة، ويقبعون تحت وطأة القروض الهائلة.

وأردفت تيرنر: "قطاع الإسكان شديد الأهمية بالنسبة لأستراليا، لكننا أحيانا نفقد الرؤية في الدوافع التي تقبع وراء الأسعار المجنونة".

 

ومضت تقول: "سماسرة الرهون العقارية يدفع لهم على نحو يساهم في سخونة سوق الإسكان".

 

وتلقت وزارة الخزانة العديد من النصائح والمقترحات لإصلاح أوضاع القطاع العقاري في أستراليا.

 

المصدر: theguardian.com
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