- الصندل الشفاف نجم موضة الصيف
- أول عروس عربية تشعل زفافها بالرقص على أغنية ديسباسيتو
- هذا هو سرُّ النكهة اللذيذة لبطاطا ماكدونالدز.. وإليك سعراتها الحرارية
- أول دليل إرشادي "حلال" تضعه مسلمة للزوجات الباحثات عن إشباع احتياجاتهن الجنسية
- مِن الإعلام إلى المخدرات.. هكذا تسيطر إيران على العراق بعد أن سلَّمته أميركا وتؤسِّس فرعاً جديداً لحزب الله
- في أستراليا.. وولورث وكولز تتوقفان عن تقديم أكياس بلاستيكية مجانية للزبائن
- لحل أزمة الإسكان في أستراليا.. هل يكفي فرض ضرائب على المنازل الخالية؟
- توقعات الأبراج ليوم July 18, 2017
- أسلحة روسيّة نوعيّة تدخل الجرود.. وهذه آخر المعلومات الإستخباراتيّة؟
- تفاؤل لا يبدّد الخطر على السلسلة
- النظام يواصل قصف «الجرود» والمسلحون يستنفرون وحزب الله يستعجل المعركة
- تصاعُد مناخ «التعبئة» ضدّ النازحين مع العدّ التنازُلي لمعركة عرسال
- هجوم «حزب الله» على جرود عرسال يقترب بعد فشل التفاوض مع «النصرة» لإخلائها
- لبنان يترقب معركة عرسال.. هل يشارك حزب الله؟
- السلسلة تُربك الحكومة والنوّاب.. واستنفار و«تسخين» جبهة الحدود
- تهويد(الأقصى)..
- بين عصر التحرر وعصر الحرية
- خلاف قطر والسعودية في سوريا
- وزير الصحة يحاكم مدير مستشفى... سياسياً
- ترايسي شمعون سفيرة عون إلى الأردن
- الاعتراض في معاقل «القوات»... باقٍ ويتمدّد
- «التوازن الطائفي» يؤخّر التشكيلات القضائية | بري لـ«الأخبار»: إما الكفاءة... أو «عالسكّين يا بطّيخ»
- الحريري إلى واشنطن بتوقعات قليلة
- تحذير أمني من «أشباح» يستغلّون ملفّ «النزوح السوري»
- موسكو تتعهد مراعاة المتطلبات «الأمنية» لإسرائيل
في أستراليا.. وولورث وكولز تتوقفان عن تقديم أكياس بلاستيكية مجانية للزبائن
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - الخطوة التي قررتها المتاجر الكبرى في أستراليا بالتوقف عن منح الزبائن أكياس بلاستيكية مجانية ستوفر لتلك المؤسسات التجارية أكثر من مليون دولار سنويا، لكنها لن تحدث إلا تأثيرا بيئيا محدودا.
وأعلنت الشركتان العملاقتان في أستراليا "وولورث" و"كولز" أن متاجرهما ستتوقف عن تقديم الأكياس البلاستيكية المعتادة خلال 12 شهرا.
وبدلا من ذلك، سيكون متاحا أمام الزبائن شراء أكياس بلاستيكية أخرى أكثر تحملا مقابل 15 سنتا لكل كيس، أو ببساطة يمكنهم جلب أكياس خاصة بهم لوضع حاجياتهم داخلها.
وبهذه الخطوة، ستوفر كولز وولورث التكلفة التي كانت تتكبدها في تصنيع الأكياس وشحنها وتخزينها وتوزيعها على فروع المتاجر.
الخطة الجديد سوف تقلل مباشرة من استخدام الزبائن للأكياس البلاستيكية بنسبة 80 % ، حيث بدأ المتسوقون في البحث عن بدائل لها.
معظم الزبائن سيلجأون إلى إعادة استخدام الأكياس البالغ سعرها 15 سنتا، أو البحث في خيارات أخرى مثل أكياس القماش او البوليثيلين أو صناديق الورق المقوى.
يذكر أن المستهلكين الأستراليين يستخدمون نحو 6 مليار كيس بلاستيك سنويا.
وولورث فقط تقدم للزبائن 3.2 مليار دولار سنويا.
لكن لسوء الحظ، فإن القرارات الأخيرة لن تحدث إلا تغييرا بيئيا محدودا.
وتشير الإحصائيات إلى أن الأكياس البلاستيكية تشكل نحو 2 % فقط من النفايات، لكن إلقاءها في البحر يمثل خطورة على الكائنات البحرية.
تحديد سعر يتكبده المستهلك لشراء الاكياس البلاستيكية دون توجيه تلك الأموال لمشروعات بيئية لا يحل المشكلة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- في أستراليا.. وولورث وكولز تتوقفان عن تقديم أكياس بلاستيكية مجانية للزبائن
- لحل أزمة الإسكان في أستراليا.. هل يكفي فرض ضرائب على المنازل الخالية؟
- تفاصيل أول عملية اغتيال سياسي في أستراليا
- منظمة أسترالية: احظروا عمولات سماسرة الرهن العقاري
- في أستراليا.. الغاز يحدد أسعار الطاقة
- أستراليا تعتزم تيسير إجراءات نشر الجيش في «الأحداث الإرهابية»
- أستراليا: بلدية كانتربيري تحت مقصلة مفوضية مكافحة الفساد.. إنه أحد أسوأ الأسرار الخفية في سيدني.
- المستثمرون الصينيون يديرون ظهورهم لأستراليا
- هيئة أسترالية تحذر اتحاد المجالس الإسلامية
- بنك أستراليا الوطني يحذر: مؤشر الثقة في القطاع العقاري يتضاءل
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)