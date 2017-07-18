في أستراليا.. وولورث وكولز تتوقفان عن تقديم أكياس بلاستيكية مجانية للزبائن

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - الخطوة التي قررتها المتاجر الكبرى في أستراليا بالتوقف عن منح الزبائن أكياس بلاستيكية مجانية ستوفر لتلك المؤسسات التجارية أكثر من مليون دولار سنويا، لكنها لن تحدث إلا تأثيرا بيئيا محدودا.

وأعلنت الشركتان العملاقتان في أستراليا "وولورث" و"كولز" أن متاجرهما ستتوقف عن تقديم الأكياس البلاستيكية المعتادة خلال 12 شهرا.

وبدلا من ذلك، سيكون متاحا أمام الزبائن شراء أكياس بلاستيكية أخرى أكثر تحملا مقابل 15 سنتا لكل كيس، أو ببساطة يمكنهم جلب أكياس خاصة بهم لوضع حاجياتهم داخلها.

وبهذه الخطوة، ستوفر كولز وولورث التكلفة التي كانت تتكبدها في تصنيع الأكياس وشحنها وتخزينها وتوزيعها على فروع المتاجر.

الخطة الجديد سوف تقلل مباشرة من استخدام الزبائن للأكياس البلاستيكية بنسبة 80 % ، حيث بدأ المتسوقون في البحث عن بدائل لها.

معظم الزبائن سيلجأون إلى إعادة استخدام الأكياس البالغ سعرها 15 سنتا، أو البحث في خيارات أخرى مثل أكياس القماش او البوليثيلين أو صناديق الورق المقوى.

يذكر أن المستهلكين الأستراليين يستخدمون نحو 6 مليار كيس بلاستيك سنويا.

وولورث فقط تقدم للزبائن 3.2 مليار دولار سنويا.

لكن لسوء الحظ، فإن القرارات الأخيرة لن تحدث إلا تغييرا بيئيا محدودا.

وتشير الإحصائيات إلى أن الأكياس البلاستيكية تشكل نحو 2 % فقط من النفايات، لكن إلقاءها في البحر يمثل خطورة على الكائنات البحرية.

تحديد سعر يتكبده المستهلك لشراء الاكياس البلاستيكية دون توجيه تلك الأموال لمشروعات بيئية لا يحل المشكلة.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا