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لحل أزمة الإسكان في أستراليا.. هل يكفي فرض ضرائب على المنازل الخالية؟
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تتزايد معدلات المنازل الخالية في المدن الأسترالية الكبرى.
وتشير الإحصائيات إلى أن 11.2 % من مساكن أستراليا غير مأهولة بالسكان.
ومع استفحال أزمة الغلاء السكني في أستراليا، حان وقت الضغط من أجل فرض ضرائب على المنازل الخالية.
وأظهر التعداد السكاني عام 2016 أعداد ونسب العقارات الخالية، حيث بلغت حوالي 19 % في ملبورن، و15 % في سيدني خلال السنوات الخمس الماضية فحسب.
وتتنامى قسوة تلك الإحصائيات مع وجود مئات الآلاف من الوحدات السكنية المتكدسة بالسكان، وارتفاع أسعار الإيجار.
وتزايد الوعي العام للمساكن غير المستعملة في أستراليا والعالم بأسره، لا سيما في لندن وفانكوفر وسيدني وملبورن حيث يثير مشهد الوحدات السكنية المظلمة الخالية في الأبراج المبنية حديثا الكثير من الغضب.
حكومة فيكتوريا كان لديها من الجرأة الكافية لتقديم تشريع لفرض ضرائب على المساكن الخالية.
كريس بوين وزير الخزانة بحكومة الظل دعم مؤخرا فكرة فرض ضريبة على المساكن الخالية في المدن الرئيسية الكبرى بأستراليا.
واتخذت فانكوفر وباريس خطوات مماثلة في مواجهة تلك الظاهرة.
بيد أن فرض الضريبة لن يكفي لحل مشكلة الغلاء السكني في أستراليا، في ظل التوزيع غير المتساوي للثروة ومظاهر الإهدار المتنامية بالقطاع العقاري في أستراليا.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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