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المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار الجالية اللبنانية والعربية

الأستراليان تفضح رجل الأعمال روني العويك

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: The Australian
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 145
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الأستراليان تفضح رجل الأعمال روني العويك
روني العويك

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف تقرير أوردته صحيفة الأسترالية أن روني العويك أحد أعضاء مجلس بلدية أوبرن السابق بغرب سيدني نفذ صفقات عقارية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات بينما كان يتقلد المنصب العام.

 

وأظهرت وثائق البلدية أن شركة كان يملكها ويسيطر عليها عضو بلدية أوبرن لسنوات طويلة روني العويك تقدمت لبناء مجمع شقق سكنية من 10 طوابق تبلغ قيمتها الإجمالية 28 مليون دولار على أرض اشتراها بسعر بثمن بخس قبل عملية إعادة تقسيم.

 

وكما ذكرت صحيفة الأستراليان في وقت سابق، فقد اشترى العويك مجموعة من المنازل المجاورة في ليدكومب، قبل وقت قصير من تصويت المجلس لإعادة تقسيم المنطقة، مما أسفر عن أرباح هائلة بالنسبة له.

 

واشترى العويك، المطور العقاري 14 منزلا بمبلغ 14 مليون دولار.

 

وبعدها صوت مجلس بلدية أوبرن تغيير قوانين التخطيط للسماح بمشروعات عقارية بارتفاعات عالية في المنطقة.

 

وذكر خبراء حاورتهم الأستراليان أن نتيجة لذلك ارتفعت قيمة العقارات التي ابتاعها العويك من 14 مليون دولارا إلى 45 مليون دولار على الأقل.

 

شركة "إيربانلينك"" التي تعمل لصالح مجموعة بي بي سي" المملوكة للعويك تقدمت لمشروع لتطوير أرقام 9 و11 و13 و15 من شارع رافاييل في ليدكومب إلى برج سكني كبير بتكلفة 28.26 مليون دولار.

يذكر أن مجلس بلدية أوبرن خطف الأضواء عام 2015 جراء حفل زفاف نائب رئيسه السابق سليم مهاجر الذي شهد إغلاقا لأحد الطرق.

 

المصدر: The Australian
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