أستراليا: قائمة العار للمتاجر الغذائية غير الصحية في نيو ساوث ويلز

دجاج للبيع في Bill's Chicken في موربانك داخل صندوق اعتراه الصدأ والتآكل

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تبوأت بلاكتاون وكانتربيري- بانكستاون وباراماتا قائمة أكثر البلديات التي تنتشر بها متاجر ومطاعم ومؤسسات أخرى لا تلتزم بمعايير السلامة الغذائية في نيو ساوث ويلز خلال الشهر المنصرم.

قائمة العار في شهرها التاسع التي تصدرها هيئة الغذاء بنيو ساوث ويلز تذكر أسماء المتاجر والمطاعم غير المستوفية للمعايير الصحية المطلوبة مثل فشلها في منع الحشرات، وترك الطعام مكشوفا عرضة للتلوث، وإهمال تنظيفه.

وتتضمن القائمة مخابز ومخازن أسماك ومطاعم وجدت نفسها في قائمة سجل العار خلال الشهر الماضي.

وتضمت القائمة 22 مؤسسة اتهمتها الهيئة بانتهاك 35 من شروط الأمان الغذائي في ثلاث بلديات.

بينما تضمنت 54 مؤسسة إضافية اتهمتها بانتهاك 82 من معايير السلامة الغذائية في مناطق مثل موسمان وليفربول وفيرفيلد وسنترال كوست وويلوجبي.

معظم المتاجر والمطاعم التي تضمنتها القائمة ليست شهيرة لكن سجل العار شمل أسماء كبيرة أيضا مثل دومينوز بيتزا في موسمان، ومخابز ديلايت في أرتارمون، وجلوريا جينز في ستراثفيلد.

وشملت القائمة أكثر من 4200 مؤسسة تجارية غذائية وفقا لبن ليس أحد المسؤولين التنفيذيين بالهيئة.

13 % من المخالفات تتعلق بمعايير النظافة الغذائية.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا