- الأستراليان تفضح رجل الأعمال روني العويك
- بالفيديو: عنصر في قوى الأمن يضرب طفلاً في جونية
- هكذا تعاملت مدينة إيرانية مع الخليجيين!
- أستراليا: قائمة العار للمتاجر الغذائية غير الصحية في نيو ساوث ويلز
- مفاجأة صادمة.. دستور أستراليا لا يحمي حرية الفرد
- ميقاتي: عندما نعرف أكلاف "السلسلة" نحدد الموارد التي تحتاجها
- الرئيس ميقاتي يستقبل سفير بريطانيا
- مفاجأة مدويّة: فك ارتباط دمشق - "حزب الله" قريب!
- 15 ضريبة جديدة ستفرض عليكم.. تعرفوا إليها
- فرعية طرابلس وكسروان.. كفة إجرائها وتعطيلها متساويتان!
- كلمة مشتركة من ميقاتي وسلام والسنيورة.. في تهنئة السفارة السعودية
- بالفيديو: رئيس بلدية بيروت يتبرع بمليون دولار لنفسه!
- الطيب الرافعي أَحَبَهُ المُعْجَبون واحْتَرَمَهُ المُخْتَلِفون رحل الى الله وفي نفسه غُصصٌ
- هيئة الأمر بالمعروف تتحرك ضد فتاة ظهرت بلباس "غير محتشم" في أشيقر بالسعودية
- ندى أبو فرحات ترضع ابنها وصورة مثيرة للجدل!
- الصندل الشفاف نجم موضة الصيف
- أول عروس عربية تشعل زفافها بالرقص على أغنية ديسباسيتو
- هذا هو سرُّ النكهة اللذيذة لبطاطا ماكدونالدز.. وإليك سعراتها الحرارية
- أول دليل إرشادي "حلال" تضعه مسلمة للزوجات الباحثات عن إشباع احتياجاتهن الجنسية
- مِن الإعلام إلى المخدرات.. هكذا تسيطر إيران على العراق بعد أن سلَّمته أميركا وتؤسِّس فرعاً جديداً لحزب الله
- في أستراليا.. وولورث وكولز تتوقفان عن تقديم أكياس بلاستيكية مجانية للزبائن
- لحل أزمة الإسكان في أستراليا.. هل يكفي فرض ضرائب على المنازل الخالية؟
- حدث في مثل هذا اليوم July 18, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 18, 2017
- أسلحة روسيّة نوعيّة تدخل الجرود.. وهذه آخر المعلومات الإستخباراتيّة؟
أستراليا: قائمة العار للمتاجر الغذائية غير الصحية في نيو ساوث ويلز
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تبوأت بلاكتاون وكانتربيري- بانكستاون وباراماتا قائمة أكثر البلديات التي تنتشر بها متاجر ومطاعم ومؤسسات أخرى لا تلتزم بمعايير السلامة الغذائية في نيو ساوث ويلز خلال الشهر المنصرم.
قائمة العار في شهرها التاسع التي تصدرها هيئة الغذاء بنيو ساوث ويلز تذكر أسماء المتاجر والمطاعم غير المستوفية للمعايير الصحية المطلوبة مثل فشلها في منع الحشرات، وترك الطعام مكشوفا عرضة للتلوث، وإهمال تنظيفه.
وتتضمن القائمة مخابز ومخازن أسماك ومطاعم وجدت نفسها في قائمة سجل العار خلال الشهر الماضي.
وتضمت القائمة 22 مؤسسة اتهمتها الهيئة بانتهاك 35 من شروط الأمان الغذائي في ثلاث بلديات.
بينما تضمنت 54 مؤسسة إضافية اتهمتها بانتهاك 82 من معايير السلامة الغذائية في مناطق مثل موسمان وليفربول وفيرفيلد وسنترال كوست وويلوجبي.
معظم المتاجر والمطاعم التي تضمنتها القائمة ليست شهيرة لكن سجل العار شمل أسماء كبيرة أيضا مثل دومينوز بيتزا في موسمان، ومخابز ديلايت في أرتارمون، وجلوريا جينز في ستراثفيلد.
وشملت القائمة أكثر من 4200 مؤسسة تجارية غذائية وفقا لبن ليس أحد المسؤولين التنفيذيين بالهيئة.
13 % من المخالفات تتعلق بمعايير النظافة الغذائية.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الأستراليان تفضح رجل الأعمال روني العويك
- أستراليا: قائمة العار للمتاجر الغذائية غير الصحية في نيو ساوث ويلز
- مفاجأة صادمة.. دستور أستراليا لا يحمي حرية الفرد
- في أستراليا.. وولورث وكولز تتوقفان عن تقديم أكياس بلاستيكية مجانية للزبائن
- لحل أزمة الإسكان في أستراليا.. هل يكفي فرض ضرائب على المنازل الخالية؟
- تفاصيل أول عملية اغتيال سياسي في أستراليا
- منظمة أسترالية: احظروا عمولات سماسرة الرهن العقاري
- في أستراليا.. الغاز يحدد أسعار الطاقة
- أستراليا تعتزم تيسير إجراءات نشر الجيش في «الأحداث الإرهابية»
- أستراليا: بلدية كانتربيري تحت مقصلة مفوضية مكافحة الفساد.. إنه أحد أسوأ الأسرار الخفية في سيدني.
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)