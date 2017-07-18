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مفاجأة صادمة.. دستور أستراليا لا يحمي حرية الفرد

آخر تحديث: منذ 2 ساعة 40 دقيقة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 159
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مفاجأة صادمة.. دستور أستراليا لا يحمي حرية الفرد

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال البروفيسور بيد هاريس المحاضر بجامعة شارلز ستورت إن الدستور الأسترالي لا يحتوي على مواد مواضحة تحمي حرية الأفراد، لافتا إلى ضرورة صياغة بنود تكفل هذه الحقوق.

 

وأضاف هاريس في مقال بموقع كونفرسيشن: "الاحتجاز الخاطئ الذي نفذته سلطات الهجرة ضد مواطنين أستراليين يوضح أن دستورنا لا يقدم حماية كافية لحرية الأشخاص".

 

وتابع: "ليست هذه المرة الأولى التي يحتجز فيها مواطنون أستراليون بشكل غير مشروع، ففي 2001، جرى ترحيل فيفيان سولون التي كانت تعاني من إصابة دماغية، حتى بعد إخبارها سلطات الهجرة أنها مواطنة أسترالية.

 

وفي عام 2004، احتجزت سلطات الهجرة المواطنة الأسترالية كورنيليا راو بعد عدم قدرتها على تعريف نفسها بسبب مرض عقلي.

 

وتستطيع الحكومة ارتكاب تلك الممارسات لأن تشريعات الهجرة لا تتطلب ولاية قضائية على الشخص الذي يجرد من حريته.

حالتا سولون وراو ليستا إلا ضمن أكثر من 247 حالة تعرضت للاحتجاز غير المشروع خلال السنوات الأربعة عشر الماضية.

 

المدى الذي بلغته السلطات الحكومية كان جليا عام 2015 عندما أعلنت وزارة الهجرة بدء "العملية فورتيتيود" والتي ارتبطت بإيقاف الأشخاص عشوائيا في شوارع ملبورن لفحص حالة الهجرة لديهم.

 

لكن العملية المذكورة جرى إلغاؤها فيما بعد في أعقاب احتجاجات شعبية هائلة.

 

أي شخص إذن يسير في المنطقة المركزية بسيدني ويتحدث بلكنة غريبة أو لديه مرض عقلي ولا يستطيع توضيح حقوقه كأسترالي معرض للاحتجاز في أحسن الحالات، أو الترحيل في أسوأها.

 

المصدر: theconversation.com
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