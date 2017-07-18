- الأستراليان تفضح رجل الأعمال روني العويك
- بالفيديو: عنصر في قوى الأمن يضرب طفلاً في جونية
- هكذا تعاملت مدينة إيرانية مع الخليجيين!
- أستراليا: قائمة العار للمتاجر الغذائية غير الصحية في نيو ساوث ويلز
- مفاجأة صادمة.. دستور أستراليا لا يحمي حرية الفرد
- ميقاتي: عندما نعرف أكلاف "السلسلة" نحدد الموارد التي تحتاجها
- الرئيس ميقاتي يستقبل سفير بريطانيا
- مفاجأة مدويّة: فك ارتباط دمشق - "حزب الله" قريب!
- 15 ضريبة جديدة ستفرض عليكم.. تعرفوا إليها
- فرعية طرابلس وكسروان.. كفة إجرائها وتعطيلها متساويتان!
- كلمة مشتركة من ميقاتي وسلام والسنيورة.. في تهنئة السفارة السعودية
- بالفيديو: رئيس بلدية بيروت يتبرع بمليون دولار لنفسه!
- الطيب الرافعي أَحَبَهُ المُعْجَبون واحْتَرَمَهُ المُخْتَلِفون رحل الى الله وفي نفسه غُصصٌ
- هيئة الأمر بالمعروف تتحرك ضد فتاة ظهرت بلباس "غير محتشم" في أشيقر بالسعودية
- ندى أبو فرحات ترضع ابنها وصورة مثيرة للجدل!
- الصندل الشفاف نجم موضة الصيف
- أول عروس عربية تشعل زفافها بالرقص على أغنية ديسباسيتو
- هذا هو سرُّ النكهة اللذيذة لبطاطا ماكدونالدز.. وإليك سعراتها الحرارية
- أول دليل إرشادي "حلال" تضعه مسلمة للزوجات الباحثات عن إشباع احتياجاتهن الجنسية
- مِن الإعلام إلى المخدرات.. هكذا تسيطر إيران على العراق بعد أن سلَّمته أميركا وتؤسِّس فرعاً جديداً لحزب الله
- في أستراليا.. وولورث وكولز تتوقفان عن تقديم أكياس بلاستيكية مجانية للزبائن
- لحل أزمة الإسكان في أستراليا.. هل يكفي فرض ضرائب على المنازل الخالية؟
- حدث في مثل هذا اليوم July 18, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 18, 2017
- أسلحة روسيّة نوعيّة تدخل الجرود.. وهذه آخر المعلومات الإستخباراتيّة؟
مفاجأة صادمة.. دستور أستراليا لا يحمي حرية الفرد
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال البروفيسور بيد هاريس المحاضر بجامعة شارلز ستورت إن الدستور الأسترالي لا يحتوي على مواد مواضحة تحمي حرية الأفراد، لافتا إلى ضرورة صياغة بنود تكفل هذه الحقوق.
وأضاف هاريس في مقال بموقع كونفرسيشن: "الاحتجاز الخاطئ الذي نفذته سلطات الهجرة ضد مواطنين أستراليين يوضح أن دستورنا لا يقدم حماية كافية لحرية الأشخاص".
وتابع: "ليست هذه المرة الأولى التي يحتجز فيها مواطنون أستراليون بشكل غير مشروع، ففي 2001، جرى ترحيل فيفيان سولون التي كانت تعاني من إصابة دماغية، حتى بعد إخبارها سلطات الهجرة أنها مواطنة أسترالية.
وفي عام 2004، احتجزت سلطات الهجرة المواطنة الأسترالية كورنيليا راو بعد عدم قدرتها على تعريف نفسها بسبب مرض عقلي.
وتستطيع الحكومة ارتكاب تلك الممارسات لأن تشريعات الهجرة لا تتطلب ولاية قضائية على الشخص الذي يجرد من حريته.
حالتا سولون وراو ليستا إلا ضمن أكثر من 247 حالة تعرضت للاحتجاز غير المشروع خلال السنوات الأربعة عشر الماضية.
المدى الذي بلغته السلطات الحكومية كان جليا عام 2015 عندما أعلنت وزارة الهجرة بدء "العملية فورتيتيود" والتي ارتبطت بإيقاف الأشخاص عشوائيا في شوارع ملبورن لفحص حالة الهجرة لديهم.
لكن العملية المذكورة جرى إلغاؤها فيما بعد في أعقاب احتجاجات شعبية هائلة.
أي شخص إذن يسير في المنطقة المركزية بسيدني ويتحدث بلكنة غريبة أو لديه مرض عقلي ولا يستطيع توضيح حقوقه كأسترالي معرض للاحتجاز في أحسن الحالات، أو الترحيل في أسوأها.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الأستراليان تفضح رجل الأعمال روني العويك
- أستراليا: قائمة العار للمتاجر الغذائية غير الصحية في نيو ساوث ويلز
- مفاجأة صادمة.. دستور أستراليا لا يحمي حرية الفرد
- في أستراليا.. وولورث وكولز تتوقفان عن تقديم أكياس بلاستيكية مجانية للزبائن
- لحل أزمة الإسكان في أستراليا.. هل يكفي فرض ضرائب على المنازل الخالية؟
- تفاصيل أول عملية اغتيال سياسي في أستراليا
- منظمة أسترالية: احظروا عمولات سماسرة الرهن العقاري
- في أستراليا.. الغاز يحدد أسعار الطاقة
- أستراليا تعتزم تيسير إجراءات نشر الجيش في «الأحداث الإرهابية»
- أستراليا: بلدية كانتربيري تحت مقصلة مفوضية مكافحة الفساد.. إنه أحد أسوأ الأسرار الخفية في سيدني.
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)