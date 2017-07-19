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قلق بعد اقتراح توسيع صلاحيات جيش أستراليا في عمليات مكافحة الإرهاب بالداخل

آخر تحديث: منذ 11 ساعة 46 دقيقة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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قلق بعد اقتراح توسيع صلاحيات جيش أستراليا في عمليات مكافحة الإرهاب بالداخل

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال مقال أورده موقع الكونفرسيشن إنه ينبغي توخي الحذر بعد اقتراحات الحكومة تعزيز صلاحيات الجيش الأسترالي في عمليات مكافحة الإرهاب داخليا.

 

وأعلنت الحكومة عن خطط لتعزيز دور الجيش الأسترالي في عمليات مكافحة الإرهاب كرد فعل على تقرير أحداث حصار مقهى "ليندت كافيه" بسيدني عام 2014 الذي نفذه الإيراني الأصل هارون مؤنس وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم مؤنس نفسه.

 

وخلص التحقيق إلى وجود قصور في رد الفعل الملائم تجاه الحصار مما أدى لسقوط ضحايا.

 

وقال كاتب المقال البروفيسور كيران هاردي المحاضر بجامعة غريفيث: "التغييرات المقترحة ربما تساعد في توضيح بعض الارتباك المحيط بدور الشرطة والجيش في الاستجابة للهجمات الإرهابية".

واستدرك: "ومع ذلك، فإن التغييرات ستعتمد بشكل كبير على مدى استعداد الشرطة لقبول نصائح ومساعدات الجيش".

 

التغييرات المقترحة تتضمن توسيع صلاحيات الجيش خلال العمليات الإرهابية.

 

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول القانون الحالي بالثقيل، مطالبا بضرورة ارتباط الجيش بشكل متزايد.

 

ويسمح القانون الأسترالي الحالي للجيش بالتدخل في أحداث العنف الداخلية في الحالات التالية فقط:

 

- عندما تطلب حكومة ولاية أسترالية المساعدة

 

- عندما تكون الولاية غير قادرة على حماية نفسها أو تبدو كذلك.

 

ويتسق ذلك مع الدستور الذي يسمح للكونولث بحماية الولايات ضد العنف الداخلي وفقا لطلب حكومة الولاية.

 

المصدر: theconversation.com
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