تعرف على رسوم مرور نفق سيدني-هاربور

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - سيضطر السائقون إلى دفع رسوم مرور في كلا اتجاهي نفق كوبري سيدني-هاربور (تحت الإنشاء) وفقا لاقتراحات حكومة نيو ساوث ويلز للمساعدة على تغطية تكاليف انشاء النفق البالغ طوله 14 كم والذي سيربط الشواطئ الشمالية بغرب المدينة.

تفاصيل خطط الرسوم الجديدة وردت في وثائق حكومية، وتكشف اعتزام فرض رسوم على أصحاب السيارات بقيمة 8 دولارات مقابل المرور برحلة في اتجاه واحد للنفق المقترح الذي يربط غرب هاربور بالشواطئ.

وبحسب المقترح، فإن الرسوم سيتم فرضها على مدى 35 عاما تبدأ من 2023 م.

أما رسوم الشاحنات فستكون 3 أضعاف الرسوم المفروضة على السيارات العادية.

وتشير الوثائق الحكومية التي اطلعت عليها كل من فيرفاكس ميديا وهيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" إلى أن تكلفة إنشاء النفق الجديد تبلغ 14 مليار دولار، مقابل 16.8 مليار دولار تكلفة طريق ويست كونيكس السريع الذي يبلغ طوله زهاء 33 كم.

وتشعر حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بضغوط متزايد لضرورة استشارة المجتمع بشأن مخططات النفق المذكور.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا