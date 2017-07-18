إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | تعرف على رسوم مرور نفق سيدني-هاربور
المصنفة ايضاً في: استراليا

تعرف على رسوم مرور نفق سيدني-هاربور

آخر تحديث: منذ 45 دقيقة
المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 89
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
تعرف على رسوم مرور نفق سيدني-هاربور

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - سيضطر السائقون إلى دفع رسوم مرور في كلا اتجاهي نفق كوبري سيدني-هاربور (تحت الإنشاء) وفقا لاقتراحات حكومة نيو ساوث ويلز للمساعدة على تغطية تكاليف انشاء النفق البالغ طوله 14 كم والذي سيربط الشواطئ الشمالية بغرب المدينة.

 

تفاصيل خطط الرسوم الجديدة وردت في وثائق حكومية، وتكشف اعتزام فرض رسوم على أصحاب السيارات بقيمة 8 دولارات مقابل المرور برحلة في اتجاه واحد للنفق المقترح الذي يربط غرب هاربور بالشواطئ.

 

وبحسب المقترح، فإن الرسوم سيتم فرضها على مدى 35 عاما تبدأ من 2023 م.

 

أما رسوم الشاحنات فستكون 3 أضعاف الرسوم المفروضة على السيارات العادية.

 

وتشير الوثائق الحكومية التي اطلعت عليها كل من فيرفاكس ميديا وهيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" إلى أن تكلفة إنشاء النفق الجديد تبلغ 14 مليار دولار، مقابل 16.8 مليار دولار تكلفة طريق ويست كونيكس السريع الذي يبلغ طوله زهاء 33 كم.

 

وتشعر حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بضغوط متزايد لضرورة استشارة المجتمع بشأن مخططات النفق المذكور.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)