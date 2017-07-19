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رأس خنزير أمام مدرسة إسلامية في أستراليا
بريزبن, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - فوجئ معلمو وبعض تلاميذ مدرسة إسلامية بمدينة برزبين الأسترالية برأس خنزير بالخارج في الصباح الباكر الأربعاء.
وشعر الجميع بالصدمة من رؤية حقيبة تحمل شعار الصليب المعقوف، وتحتوي داخلها على رأس خنزير أمام البوابة الخارجية للمدرسة الإسلامية.
وعلى الفور ، قام المعلمون بإزالة الحقيبة قبل توافد سائر الطلاب على المدرسة التي يقع مقرها في أطراف حي كاراواثا، وفقا للقائم بأعمال مدير المدرسة علي قدري الذي نوه إلى الصدمة التي اعترت طاقم التدريس والطلاب.
وتابع قدري: "لقد شعروا بالقلق، لا سيما وأنهم أطفال صغار السن".
ومضى يقول: "الأمر يتعلق بسلامة التلاميذ، إذا كان شخص ما قد فعل ذلك، فليس مستبعدا حدوث أشياء أخرى، قياسا بالمناخ العام المشحون، إنه أمر يثير الفزع حقا".
ياسمين عبد المجيد الشخصية البارزة والتي كانت طالبة بذات المدرسة هرعت إلى حسابها على تويتر للتعليق على الواقعة.
وعبرت عن اشمئزازها من الهجوم على المدرسة التي قضت فيها فترة تعليمها الأساسي.
وكتبت قائلة: "كيف يستطيع أب أن يشرح لابنه لماذا يكرهه الناس؟"
وأردفت: "أشعر بالأسف الشديد أننا نعيش في مجتمع لا يستطيع فيه الأطفال الذهاب إلى مدرستهم في أستراليا دون أن يشعروا بالعار والتهديد".
الحقيبة التي احتوت على رأس الخنزير
قدري قال إن كاميرا المراقبة ضبطت بعض الشباب أمام المدرسة وجرى تسليم اللقطات إلى الشرطة.
وواصل: "لقطات الكاميرا واضحة جدا، لقد عثرت الشرطة على أدلة ويقيني أنها ستلقي القبض على من ارتكب ذلك الجرم".
علي قدري
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