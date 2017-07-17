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4.2 دولارا في الساعة.. أستراليا تخدع الأجانب بوظائف أقل من الحد الأدنى للأجور
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت مراجعات حديثة أن أربعة من إجمالي 5 إعلانات وظائف أسترالية باللغات الصينية والكورية والإسبانية تعرض أجورا غير قانونية تصل إلى 4.20 دولارا في الساعة.
وخلصت مراجعتان حديثتان منفصلتان أجريتا في العامين الجاري والسابق إلى أن 78 % من إجمالي 200 إعلان وظائف في أستراليا تستهدف موظفين صينيين وكوريين وإسبان تقدم أجورا أقل من الحد الأدنى المسموح.
كافة إعلانات الوظائف في أستراليا باللغتين الصينية والكورية تتحدث عن وظائف في نيو ساوث ويلز، معظمها في سيدني.
أما إعلانات الوظائف باللغة الإسبانية فترتبط بوظائف في أرجاء أستراليا.
المراجعة نفذتها نقابات نيو ساوث ويلز وأظهرت حالات استغلال للمهاجرين وسرقة في الأجور، لا سيما في قطاع الضيافة.
يذكر أن أقل الأجور التي اكتشفتها المراجعة تتضمن 4.20 دولار في الساعة لمربية أطفال، و9 دولارا في الساعة لموظف مكتبي، وتم الإعلان عنهما في الصين.
الحد الأدنى لأجور الوظيفتين يتجاوز قانونا 18 دولارا في الساعة.
وعلاوة على ذلك، جرى الإعلان عن وظائف نظافة بأجور 10 دولارا في الساعة.
فيما أعلنت مواقع إلكترونية عن وظائف بمتاجر تجزئة في أستراليا بأجر قيمته 12.9 دولارا في الساعة.
وبلغ متوسط الأجور التي تقل عن الحد الأدنى المطلوب 7.36 دولارا في الساعة.
وفيما يلي قائمة بأجور الوظائف المتدنية في أستراليا التي استهدفت موظفين كوريين:
وفيما يلي قائمة الوظائف متدنية الأجور التي استهدفت موظفين أسبان:
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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