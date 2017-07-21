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المصنفة ايضاً في: منوعات, استراليا

شبكة أسترالية: أم تصنع كعكة الشيكولاتة بلبن الرضاعة

آخر تحديث: منذ 26 دقيقة
المصدر: news.com.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 24
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شبكة أسترالية: أم تصنع كعكة الشيكولاتة بلبن الرضاعة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - إذا كان يمكن تصديق تدوينة فيسبوك كتبتها أم مجهولة، فقد حان الوقت في التفكير على نحو أكثر جدية تجاه مكونات كعكة الشيكولاتة التي تشتريها في الحفل المدرسي القادم.

 

وقالت الأم إنها صنعت كعك الشيكولاتة باستخدام لبن ثديها الخاص بالرضاعة وباعتها في مدرسة ابنها، بحسب شبكة نيوز الأسترالية.

 

بيد أن وصفة المرأة وجدت بعض المقاومة والانتقادات.

 

وكتبت الأم المجهولة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد صنعت الفطائر من أجل بيعها في المدرسة ووضعت فيها لبن الثدي حيث لم يكن لدي وقت للذهاب إلى المتجر، ولم أشعر أن ثمة مشكلة كبيرة فيما فعلت".

 

واجتذبت التدوينة 246 تعليقا في فترة زمنية لا تتجاوز 34 دقيقة، والتقتطها صفحة ‘Sanctimommy’ التي أخذت "سكرين شوت" من التدوينة وطمست هوية المرأة قبل نشرها.

 

 

ردود فعل رواد التواصل الاجتماعي اتسمت بالغضب والسخرية حيث كتب أحدهم: "دعونا نقف دقيقة حدادا على أرواح أطفال "بوبي كروكر".

 

وكتب آخر: "بكل وضوح ما فعلتيه شي ء لعين يقترب من التهمة الجنائية، لبن الثدي مثل الدم أو السائل المنوي يمكن أن يحمل أمراضا وهو السبب الذي يجعل خدمات التبرع تفحص لبن الرضاعة قبل إعطائه للأطفال المحتاجين".

 

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وضعت إرشادات صارمة لاستخدام لبن الرضاعة تتضمن ضرورة خضوعه للفحص الجيد لضمان خلوه من الأمراض الخطيرة.

 

المصدر: news.com.au
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