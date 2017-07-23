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المصنفة ايضاً في: منوعات, استراليا

"قرية الخرف" في أستراليا

آخر تحديث: منذ 57 دقيقة
المصدر: RT
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 158
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&quot;قرية الخرف&quot; في أستراليا

أعلنت أستراليا أنها ستنشئ قرية مصممة خصيصا لمرضى الخرف، بتكلفة قدرها 20 مليون دولار.

 

ويهدف المشروع إلى تحويل موقع مهجور جنوب تسمانيا، إلى قرية "خرف" متطورة. وسيتضمن 15 منزلا، وسوبر ماركت وسينما، وكذلك مقهى وصالون تجميل وحدائق.

 

وسيكون سكان القرية قادرين على المشاركة في الأنشطة اليومية، مثل التجمع في المقاهي والتسوق، أو حتى الذهاب إلى السينما.

 

وستحافظ قرية "Korongee" على الصفات المميزة وتقليد قرى الخرف في جميع أنحاء العالم، مثل De Hogeweyk في هولندا، التي افتتحت عام 2009.

 

وشهدت قرية De Hogeweyk، تحسينات صحية كبيرة بين مرضى الخرف، على مدى 8 سنوات. وعاش السكان فترة أطول، كما كانوا أكثر نشاطا وأقل اعتمادا على الدواء.

 

ويوجد أيضا قرية مستوحاة من De Hogeweyk، قيد الإنشاء في إيرلندا، وستشمل مقهى وصالون تجميل وصالة ألعاب رياضية.

 

ويذكر أن مشروع القرية الأسترالية هو عبارة عن تعاون قائم بين مقدمي الرعاية للمسنين "Glenview Community Services"، وصندوق القطاع الصحي HESTA، كما توفر حكومة Commonwealth التمويل اللازم.

 

ويعد الخرف السبب الرئيسي الثاني للوفاة في أستراليا، في حين تشكل تسمانيا، موطنا لأكبر وأسرع حالات الإصابة بالشيخوخة في البلاد، ما يجعلها موقعا رئيسيا لاختبار تقنيات الرعاية المبتكرة.

 

وستستقطب القرية الجديدة، التي ستفتح أبوابها في غضون 18 شهرا، نحو 90 شخصا. كما سيُسمح لهم بالتنقل بحرية في جميع أنحائها.

 

وسيوفر المشروع أيضا ما يصل إلى 50 وظيفة محلية، بالإضافة إلى فرص عمل متواصلة ضمن محلات السوبر ماركت في القرية.

المصدر: RT

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