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لاجئة مسلمة تفوز بلقب ملكة جمال أستراليا لسنة 2017
فازت اللاجئة المسلمة أسما فولدر البالغة من العمر (25 عاماً)، بلقب ملكة جمال أستراليا لعام 2017، في الحفل الذي أقيم لاختيار ملكة جمال البلاد في احد الفنادق.
وكانت ''فولدر'' طفلة رضيعة تبلغ من العمر 5 أشهر، حين قررت عائلتها الفرار من مخيم للاجئين البوسنيين، وقت الحرب البوسنية عام 1992، للانتقال للعيش في أستراليا.
وترعرعت الفتاة، الحاملة للديانة الإسلامية، في هذا البلد إلى أن حصلت على شهادة في علم النفس، وهي تعمل حاليا كمحلل في علم الجرائم في مدينة ملبورن الأسترالية.
وقالت ملكة جمال أستراليا لهذه السنة، اثر تتويجها، أنها ستستخدم هذا اللقب في الدفاع عن الإسلام، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عنه.
وأضافت ''ان الإسلام الذي أعرفه في القرآن لا علاقة له بالأعمال الإرهابية التي تحدث في أنحاء العالم''.
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