أستراليا: انتخاب اليان جرجس ملكة جمال المغتربين في ولاية فيكتوريا

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كعادتها وعلى مدى السنوات الماضية ، ولكن بنكهة الوحدة وجمالها هذه السنة ، أحيت الجامعة اللبنانية الثقافية في فكتوريا مهرجانها النوعي والكبير والشامل لانتخاب ملكة جمال المغتربين اللبنانيين في هذه القارة من العالم .

مهرجان هذا العام ، جاء بعد توحيد فروع الجامعة الثلاث التي كان يترأسها بشارة طوق وجو الاسطا وغنيم فضّول ، برئاسةٍ فخريةٍ واحدة حمل لواءها الشيخ بشارة طوق بتكليف رسمي من المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية الذي يرأسه الاستاذ الياس كساب ، ليؤكد هذا المهرجان ان الوحدة تصنع المعجزات وذلك من خلال الحشود الكبيرة التي أمت قاعة مارون للحفلات ، التي جاءت تُؤكد ثقتها بالحلة الجديدة للجامعة التي طالما اشتاق الجميع لرؤيتها .

المهرجان الجمالي هذا ، الذي اتسم بالأناقة واللياقة والخبرة وحسن الترتيب والضيافة والإتقان ، أقيم لأول مرة بغياب مؤسسه الرئيس القاري السابق لاوستراليا ونيوزيلندا في الجامعة الراحل الكبير والحاضر أبدا المرحوم طوني يعقوب .

تقدم الحضور الذي فاق عدده الخمسمئة ، قنصل لبنان العام في فكتوريا الاستاذ غسان الخطيب ، خادم رعية سيدة لبنان المارونية في ملبورن الاب الن فارس ، السكرتيرة العامة لشؤون الصحة في نقابة العمال السيدة ديانا الأسمر واحزاب الكتائب اللبنانية ، الوطنيين الاحرار ، التيار الوطني الحر ، السوري القومي الاجتماعي ، تيار المردة ، حركة الاستقلال . كما وحضر مشاركاً جمعيات : زغرتا ، زحلة ، الحاكور ، حركة شباب زغرتا،حدشيت ، بقرزلا، كفرحبو ، نادي الأرز ، نادي شباب لبنان الرياضي للسباحة ، ابناء هنيبعل / زحلة ، وفد من البنك العربي ، الجامعة الاسترالية اللبنانية الى إذاعتي صوت لبنان والشرق الأوسط وصحيفتي التلغراف والمستقبل . وحضر أيضاً حشد من الأكاديميين ورجال المال والاقتصاد وإلاعمال .

كما وكان لافتاً ومميزاً مشاركة ملكة جمال المغتربين في فكتوريا للعام الماضي الانسة ميسون ريشاني .

بداية بالنشيدين الاسترالي واللبناني ، فتقديم لعريفي المهرجان الانسة أنطوانيت معوّض والمحامي سيرادور الأسمر فكلمتين لرئيسي مجلسي ولاية فكتوريا الدكتور جو الاسطا والسيد غنيم فضّول .

اما كلمة الجامعة فألقاها رئيسها الشيخ بشارة طوق .

وبعد استعراض رائع للمرشحات للقب ملكة هذا العام وسط اجواء مشحونة بالفرح والسعادة والزغاريد والتصفيق والهتافات ، اختارت لجنة التحكيم المؤلفة من المهتمين بهذا الشأن :

Mr : Andrew Landeryou

Mr : Emmanuel Ammo

Nrs:Hanry Chan

Ms :Vass Theoharopaulou

ملكة جمال المغتربين اللبنانيين في فكتوريا / استراليا لهذا العام الانسة الأنيقة : أليان جرجس .

وحلّت الانسة الراقية رابيكا فرح وصيفة أولى ، فيما حلّت الانسة الرائعة والمهضومة كريستال الحصري وصيفةً ثانية .

الجانب الفني المميّز من المهرجان أحياه الفنانان القديران فهمي بركات وحسين قدّور على أنغام المايسترو الكبير Robbie DJ ، اما التصوير الفوتوغرافي فكان بعدسة أستديو عبوشي العريق.

تبقى الإشارة الى الذوق الرفيع الذي يتميّز به دائما مدير الصالة السيد جورج صليبا الذي أضفى الى جمال القاعة لوناً آخر .