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الأمم المتحدة تتهم أستراليا بخرق اتفاق توطين اللاجئين
جنيف - (د ب أ): قال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين إن استراليا قد أخبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنها لن تستقبل أي من طالبي اللجوء من المراكز الواقعة قبالة شواطئها في جزيرتي ناورو وبابوا غينيا الجديدة.
ووافقت الولايات المتحدة على نقل ما يصل إلى 1250 لاجئا، والذين يقبعون في أكبر مركزين استراليين للاجئين قبالة الشاطئ، ووعدت استراليا المفوضية باستقبال اللاجئين المرضى والمصابين بالصدمة والذين لهم أقارب بالفعل في الدولة.
و طالبو اللجوء، ومعظمهم من إيران وأفغانستان وسريلانكا، موجودون في المخيمات التي تديرها استراليا منذ نحو أربعة أعوام.
وقال جراندي في بيان إن "المفوضية قد تلقت مؤخرا إشعارا من أستراليا برفض استقبال حتى هؤلاء اللاجئين المرضى.
وأضاف أن "قرار الحكومة الاسترالية بحرمانهم من هذه الفرصة يتنافى مع المبادئ الأساسية لوحدة الأسرة وحماية اللاجئين ويتنافى مع الآداب العامة".
وأثارت ظروف المعيشة في المخيمات إدانات من جانب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ومن جانب لجنة تحقيق برلمانية استرالية.
وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المعيشة في مراكز اللاجئين قبالة الشواطئ الاسترالية قد أثرت بشكل سلبي على الصحة العقلية للمهاجرين.
وقال جراندي :"هناك تناقض جوهري في إنقاذ البشر من البحر فقط لإساءة معاملتهم وإهمالهم على الأرض".
ويعيش نحو ألفي شخص حاليا في مخيمات اللاجئين في ناورو وبابوا غينيا الجديدة . ولم تتسلم الولايات المتحدة أي من هؤلاء اللاجئين حتى الآن.
وتم تأجيل إعادة توطين اللاجئين لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وضع حدا للأعداد التي تستقبلها بلاده من اللاجئين هذا العام المالي ،وهو 50 ألف شخص.
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