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أستراليا: حكومة نيو ساوث ويلز تتخلى عن المعركة القانونية مع البلديات المعارضة للاندماج
سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- تراجعت حكومة غلاديس بريجيكليان عن سياستها المتمثلة في دمج المجالس التي عارضت اندماجها في المحكمة.
ويشكل التخلي عن عمليات الاندماج لـ 14 بلدية في سيدني تخليا عن سياسة أساسية لحكومة الولاية.
وقالت السيدة بريجيكليان في بيان لها إنه نظرا للطابع المطول للتحديات القانونية الحالية وما يسببه ذلك من حالة عدم اليقين، فإن دعاوى اندماجات البلديات الحالية التي أمام المحاكم سوف لن تستمر.
واعلنت السيدة بريجيكليان إن «سياسة الاندماج التي تتبعها الحكومة كانت دائما تهدف الى وضع دافعي ضريبة الارض (الميرة) أولا، وأصبح من الواضح بشكل متزايد أن بعض المجالس البلدية سعيدة بمواصلة الإجراءات القانونية الطويلة والمكلفة».
واضافت تقول «نريد أن نرى المجالس البلدية تركز على تقديم أفضل الخدمات الممكنة وكذلك البنية التحتية المحلية لمواطنيها.. ولهذا السبب نضع خطا تحت هذه القضية اليوم وننهي حالة عدم اليقين».
وتابعت تقول «نحن فخورون بما حققناه بالفعل للمجتمعات المحلية في البلديات العشرين المندمجة، حيث تم تحقيق وفورات وتحسينات كبيرة في الخدمات والبنى التحتية».
وسوف تؤثر على المجالس فى ضواحى سيدنى الشرقية والضواحي الشمالية والشاطئ الشمالي المنخفض (lower north shore) وجزء من الغرب الداخلي.
ولكن ذلك سيثير أيضا اسئلة كثيرة حول العدالة والإنصاف، حيث ان البلديات التي لم تتحدَّ الاندماج في المحاكم جرى اجبارها على الاندماج في العام الماضي.
وسوف لن تتم عملية الدمج المقترحة للبلديات التالية:
• بيروود، كندا باي وستراثفيلد.
• هورنزبي شور وكاو-رينغ-غاي.
• هنترز هيل، لين كوف ورايد.
• موسمان، نورث سيدني وويلوبي.
• راندويك، وافرلي، وَوولارا.
وقال وزير الحكومات المحلية غابريال ابتون ان من المهم للمجالس البلدية المحلية ان تكون واثقة من اجراء انتخابات الحكومات المحلية فى شهر ايلول المقبل.
وستجرى انتخابات الحكومات المحلية لكافة المجالس المندمجة والـ 14 بلدية التي تحدت الدمج في 9 ايلول المقبل.
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