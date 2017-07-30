استراليا: 4 معتقلين بالاشتباه بهم بالتخطيط لاعتداءات

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الشرطة الأسترالية تعلن اعتقال أربعة اشخاص في سيدني في عملية أمنية"لمكافحة الارهاب"ورئيس الحكومة يحث على اليقظة
اعتقل أربعة أشخاص، امس السبت، في سلسلة من المداهمات الأمنية في أنحاء سيدني، اعتبر رئيس الحكومة الأسترالي أنها جرت لإحباط مخططات لهجمات " إرهابية".
واقتحم رجال الشرطة من وحدة نيو ساوث ويلز المشتركة لمكافحة الارهاب، منازل في أربعة أحياء على الأقل في سيدني، بعضها في وسط المدينة، ضمن عمليات بحث متعددة، وفق بيان الشرطة.
وأضاف البيان " لا تزال عمليات البحث والتحقيقات الموسّعة مستمرة، وسيتم السماح بالاطلاع على معلومات أكثر في الوقت المناسب".
وأفادت قناة " سفن نتوورك" أن أربعين شرطيا من وحدة مكافحة الارهاب، تقدموا من أحد المنازل في قلب سيدني، بعد اكتشاف فريق من خبراء المتفجرات جهازا مشبوها، بدون أن تؤكد الشرطة هذه الواقعة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية رجلا معصوب الرأس وملفوفا بغطاء سرير، يتم اقتياده بعيدا من قبل رجال الشرطة.
كما نقلت قناة " آي بي سي" عن امرأة قولها " إن زوجها وابنها قد اعتقلا في المداهمات، لكنها نفت ارتباطهما بأي نشاط إرهابي".
وحضّ رئيس الحكومة مالكوم تورنبول الأستراليين على " البقاء يقظين"، قائلا " كنت اتابع عن قرب تقدم العمليات عبر رؤساء الوكالات الأمنية المختصة، من غير المناسب إعطاء مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة، التي ما زالت العمليات فيها مستمرة".
وطالما كان لدى المسؤولين الأستراليين مخاوف من احتمال حصول هجمات في بلادهم، وتمكّنوا من منع 12 محاولة في البلاد منذ أيلول / سبتمبر 2014، إضافة إلى توجيه اتهامات إلى 60 شخصا.
ووقعت خمسة هجمات معظمها بأسلحة نارية، منها إطلاق نار، أدى إلى سقوط قتلى في ملبورن في حزيران / يونيو، تبناه تنظيم داعش.
وقُتل في هذه الحادثة رجل من أصول صومالية خلال تبادل لإطلاق نار مع الشرطة، بعد أن احتجز امرأة.
ويعتقد أن يعقوب خيري البالغ من العمر ( 29 عاما) والمرتبط بمخطط يعود إلى العام 2009 لاستهداف مواقع للجيش الاسترالي، متورط بقتل استرالي مولود في الصين.
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