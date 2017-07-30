أستراليا تعلن إحباط "مؤامرة إرهابية" لإسقاط طائرة

تيرنبول أكد أنه تم تعزير الأمن في المطارات الأسترالية (الجزيرة)

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أن الأجهزة الأمنية في بلاده أحبطت ما دعاها مؤامرة إرهابية لإسقاط طائرة، في حين اعتقل أربعة أشخاص خلال مداهمات بعدة مواقع في مدينة سيدني.

وقال "بوسعي أن أطلعكم على عملية أمنية كبيرة مشتركة لمكافحة الإرهاب جرت الليلة الماضية لإفشال محاولة إرهابية كانت ترمي إلى إسقاط طائرة".

وأضاف تيرنبول "عمليتنا الأمنية مستمرة، وقد أوقفنا أربعة أشخاص وحجزت الشرطة كمية كبيرة من المعدات".

وأشار إلى أنه تم تعزيز الأمن في المطارات الأسترالية، وقال "يجب أن يطمئن الناس إلى أن أجهزتنا للأمن والمخابرات تعمل بشكل دؤوب لحمايتنا"، كما حض الأستراليين على "البقاء يقظين".

وقالت الشرطة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنها شنت عمليات مداهمة على مواقع في أربعة أحياء بمدينة سيدني، وألقت القبض على أربعة أشخاص، في حين ما زالت التحقيقات مستمرة، ولم توجه اتهامات إلى الرجال الأربعة بعد.

وأوضح بيان للشرطة أن عمليات المداهمة "جرى تنفيذها في أحياء لاكيمبا، وسري هيلز، ووايلي بارك، وبانشبول، بسيدني"، دون الكشف عن هوية الأشخاص الذي أُلقى القبض عليهم.

وقال مفوض الشرطة الاتحادية الأسترالية، أندرو كولفين، إن أجهزة الاستخبارات تلقت "معلومات موثوقة" من الوكالات الشريكة حول مؤامرة تنطوي على "قنبلة يدوية الصنع" قبل المداهمات.

وأعلنت السلطات حالة تأهب قصوى في أستراليا منذ عام 2014 تحسبا لشن "متشددين محليين" عائدين من القتال في الشرق الأوسط أو أنصارهجمات، وتقول السلطات إنها أحبطت عددا من الهجمات المحتملة منذ ذلك الحين.

المصدر: الجزيرة + وكالات