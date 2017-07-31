- لبنانيون "فخخوا" ماكينة عصير لتفجيرها بطائرة وهي بالجو
- فيديو يظهر لأول مرة.. ديانا تكشف عن خيانتها الأولى لولي عهد بريطانيا والنهاية المأساوية لعشيقها
- العاهل المغربي يعفو على سيليا فنانة حراك الريف
- ألوان قوس قزح تزين شعرك هذا الصيف
- ختان الإناث مرض مجتمعي من دون علاج
- توقعات الأبراج ليوم July 31, 2017
- فوضى وعدم أهلية.. "أوبزيرفر" تكشف أسرار رئاسة ترامب!
- بداية رحيل «النصرة» عن لبنان اليوم
- الراعي ينتفض ضد تداعيات «السلسلة»... وإتفاق عرسال يُنفَّذ
- الجزيرة
- السباحة في الاضطراب الكبير
- صراحة ومصارحة من محمد السادس
- صفقة جرود عرسال تبدأ بتبادل الجثث وفورة النازحين الراغبين بالعودة تنحسر
- تَبادُل جثثٍ يُطْلِق «صفقة الجرود» بين «حزب الله» و«النصرة»
- مصادر: المعركة مع «داعش» إلى ما بعد «عيد الجيش»
- الجيش ينجز خطة الهجوم على «داعش» .. ولا وسيط من المخيم الى النهر : إحباط مخطط لاغتيال كوادر في «فتح»
- طرابلس تدير ظهرها لجرود عرسال: غياب التحريض وتبدّل الأولويات
- خونة وعملاء... وإرهابيون أيضاً!
- حملة قواتية على الرابطة المارونية: دعم المقاومة ممنوع!
- نصف قرن من الصراع على هوية لبنان السياسية
- الردّ الأعنف لـ«الرابطة المارونية»
- بمجدك احتميت: الجيش ضمانة الاستقرار
- مقتل عشرات من ميليشيات الحوثي وصالح
- ألفيش لنيمار: كن شجاعاً واقبل الـ222 مليون يورو
- الفيصلي وحيداً وسط «عرب أفريقيا»
لبنانيون "فخخوا" ماكينة عصير لتفجيرها بطائرة وهي بالجو
اتضح أن المخطط الذي أحبطته أستراليا منذ يومين لإسقاط طائرة على الطريقة المتطرفة، أي تفجيرها في الجو بمن عليها من ركاب، وأبطاله 4 تم اعتقالهم، كان شيطاني النوع، أعده 4 لبنانيين، وفق ما قرأته "العربية.نت" بمواقع صحف أسترالية، أهمها The Daily Telegraph الموردة أنهم "أقرباء بالزواج" خططوا لدس عبوة في "ماكينة عصير" أو فرم للحوم، مع أدوات مطبخية أخرى لنقلها في طائرة "كانت ستتجه إلى مدينة بـ الشرق الأوسط"، طبقاً لما نقلت عن مقربين من التحقيق.
ذكرت أن الأربعة، رجل وابنه من عائلة وآخر وابنه من عائلة أخرى، لم يكونوا معروفين لجهاز مكافحة الإرهاب إلا حين تسلم إشارة استخباراتية صغيرة بشأنهم الأسبوع الماضي، وإمكانية استخدامهم لقنبلة منزلية الصنع لإسقاط طائرة، وفي الفيديو أدناه مزيد من المعلومات عما كان سيحدث كارثة إرهابية بامتياز.
راقبهم الأمن الأسترالي، واضطر إلى اعتقالهم سريعاً، السبت، "لأن الخطر العام كان مرتفعاً" فتمت مداهمة 5 عناوين في 3 مناطق بسيدني، أهمها في ضاحية بالجنوب الغربي لسيدني، حيث تم اعتقال أب وابنه، وهي Lakemba المقيم فيها عدد كبير من اللبنانيين، بحسب ما طالعت "العربية.نت" من الوارد بسيرتها المتضمنة أن فيها مسجداً معروفاً بالاسم نفسه وشهيراً، فيما تم اعتقال الآخرين في ضاحية Surry Hills شرق المدينة.
واعتقلوه وعلى جسمه منشفة حمام فقط
من منزلي المعتقلين صادر المداهمون القسمين الأعلى والأسفل من ماكينة عصير، وصندوقاً بداخله ماكينات عدة لفرم اللحوم والخضار، كما وأوراق متنوعة فيها ملاحظات مكتوبة يدوياً، إلى جانب iPad وهاتفين محمولين، وفق خبر الصحيفة الخالي من اسم أي منهم، لكنها ذكرت أنه لم يتم توجيه أي تهمة إليهم بعد، وقد يبقون معتقلين 7 أيام رهن التحقيق.
صادروا هاتفين محمولين وماكينة لفرم اللحوم معدة لدس عبوة فيها وامرأة اعتقلوها ثم أفرجوا عنها وآخر لم يكن على جسمه ما يستره حين انقضّوا عليه واعتقلوه
إلا أن صحيفة The Sydney Morning Herald الأوسع انتشارا، تمكنت من الحصول على أسمائهم التي وجدتها "العربية.نت" واردة بعددها اليوم الاثنين، وهم خالد مرعي، الخمسيني العمر، وابنه عبدالله. كما اعتقلت في منطقة Lakemba خالد خياط، البالغ 66 سنة، وابنه محمود، وهو ثلاثيني العمر، لم يكن على جسمه ما يستره حين انقضّوا عليه سوى منشفة حمام، نقلوه مغطى بها من البيت إلى مركز للاحتجاز.
"لم يخطط لها شخص واحد"
وكانت الوكالات نقلت عن السلطات الأسترالية أمس الأحد، أنها أحبطت "مؤامرة إرهابية" من تدبير "متشددين" لإسقاط طائرة بقنبلة يدوية الصنع، واعتقلت 4 بمداهمات في أنحاء سيدني، من دون ذكر لأسمائم أو جنسياتهم. وعن رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تورنبول، نقلت أن خطتهم بدت "مدروسة بشكل واسع (..) ولم يخطط لها شخص واحد"، لذلك تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات المحلية والدولية الرئيسية بأنحاء البلاد المقيم فيها أكثر من 400 ألف لبناني بين مغترب ومتحدر.
الشقة في ضاحية لاكيمبا والبيت يفتشونه في ضاحية سوري هيلز بشرق سيدني
ووصف تورنبول التهديد الإرهابي في مؤتمر صحافي بأنه "حقيقي جداً"، إلا أن المسؤولين الأستراليين لم يحددوا (أمس الأحد) ما إذا كان يستهدف رحلة داخلية أو دولية، فيما عبّر مفوّض الشرطة الاتحادية، أندرو كولفن، بأن ما كان سيحدث من عملية إرهابية مستوحى من فكر متطرف، في إشارة إلى أن المعتقلين هم من "المتدعوشين" الأنصار من بعيد للتنظيم المتطرف بسوريا، وهو ما ذكرته أيضا صحيفة The Australian المحلية في تقرير تطرقت فيه إلى تطرفهم، نقلا عن روايات الجيران وغيرهم.
إعلانات Zone 5B
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- لبنانيون "فخخوا" ماكينة عصير لتفجيرها بطائرة وهي بالجو
- أستراليا تعلن إحباط "مؤامرة إرهابية" لإسقاط طائرة
- استراليا: 4 معتقلين بالاشتباه بهم بالتخطيط لاعتداءات
- شرطة مكافحة الإرهاب الأسترالية تشن حملات دهم في أحياء سيدني
- أستراليا: حكومة نيو ساوث ويلز تتخلى عن المعركة القانونية مع البلديات المعارضة للاندماج
- السكر مصدر خطر لنمو الخلايا السرطانية
- أكبر عملية إبادة لكائن حي.. أستراليا تتكلَّف 411 مليون دولار لتجنُّب الخطر الذي يهدِّد بقاءها
- أستراليا: ازدواجية الجنسية تطيح وزير الموارد والمقاطعة الشمالية مات كانافان من الحكومة
- "عفاريت البرق" تظهر في سماء أستراليا
- استراليا ستقبل دفعة أولى من اللاجئين من أمريكا الوسطى
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)