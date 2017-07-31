صحيفة أسترالية: المتهمون بالتخطيط لإسقاط الطائرة من أصل لبناني وهذه هي الاسماء

خالد خياط (يسار الصورة) و محمود خياط

قالت السلطات الأسترالية، الأحد 30 يوليو، إنها لم تتمكن من كشف كل خيوط العملية التي كانت تستهدف طائرة ركاب في أحد مطارات أستراليا الرئيسية، رغم اعتقال 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم.

وذكرت صحيفة "الأستراليان" أن الموقوفين الأربعة من أصل لبناني، وهم رجلان مع ابنيهما، كما أن "التخطيط للعملية جرى داخل سوريا، وأن إسقاط الطائرة كان سيتم بتسميم ركابها بالغاز أثناء تحليقها في الجو".

وأشارت صحيفة "دايلي تلغراف" إلى أن: "الرجال الأربعة أقرباء فيما بينهم عن طريق الزواج، وأن الرجلين الأبوين في الأربعينات من العمر، وأن سجلات الجميع نظيفة ولم يكونوا معروفين أبدا لدى سلطات الأمن".

وذكرت أن المتهمين كانوا ينوون استخدام فرامة لحم يدوية لإسقاط الطائرة بعد حشوها بمتفجرات مغطاة بنشارة الخشب، وتبنت صحف دار النشر الأسترالية "فيرفاكس" أيضا رواية فرامة اللحم.

وأفادت إذاعة الـ "إس بي إس" الرسمية بأن صحف فيرفاكس سمت الموقوفين الأربعة ونشرت أسماءهم "وهم خالد مرعي وعبد ... مرعي، وخالد خياط ومحمود خياط".

وكان المتهمون ينوون تحميل الفرامة المفخخة بين الأمتعة على متن طائرة شرق أوسطية رجحت "دايلي تلغراف" أن تكون من الطائرات التي تحط عادة في مطار دبي.

المصدر: RT