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أستراليا: تزابد الضغوط على مالكولم تورنبول للتعامل مع زواج مثليي الجنس
سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- رفض نواب من حزب الاحرار الفيدرالي الاقتراحات القائلة بانه ستتم الاطاحة برئيس الوزراء مالكولم تورنبول فى حال خرج بعض نواب الاحرار عن القرار الحزبي وصوتوا على زواج مشروع قانون زواج مثليي الجنس.
ورفض وزير المال ماثياس كورمان التقارير التي تقول بانه من الممكن ان يحل وزير الهجرة بيتر داتون محل السيد تورنبول إذا سمح الاخير للنواب المعتدلين بكسر تعهد الحكومة الانتخابي لإجراء استفتاء عام على زواج المثليين.
وذكرت صحيفة دايلي تيليغراف ان قادة فصائل يمينية، لم تكشف عن اسمهم، حذروا من ان قيادة رئيس الوزراء ستكون «في طور النهاية» اذا اعطى النواب الضوء الاخضر للخروج عن الاجماع الحزبي.
وكان السيد تورنبول قد اعلن يوم الاثنين ان اعضاء المقاعد الخلفية في الائتلاف لهم الحق فى التصويت ضد الحكومة.
ورفض الوزير كورمان، وهو سيناتور بارز في حزب الاحرار، التقرير، مشددا على ان السيد تورنبول يتمتع بدعم مجلس الوزراء وغرفة الحزب.
وقال ان وعد الحكومة لإجراء استفتاء لم تنتهِ صلاحيته، وهي تبحث الآن عن طرق «للحفاظ على ثقة وإيمان» الناخبين.
وما زالت الحكومة تدرس كيفية تظهير استفتائها بعد هزيمتها فى مجلس الشيوخ ولم يكن لديها أمل يذكر في عبور مجلس الشيوخ فى الولاية البرلمانية الحالية.
وقال السيناتور كورمان لراديو ايه بى سي «لقد اخذنا هذه السياسة للانتخابات الاخيرة لمنح الشعب الاسترالي الفرصة لقول كلمته».
كما نفى زميله في حزب الاحرار Zed Seselja أن «تكون قيادة السيد تورنبول كانت تحت التهديد، منتقدا الدعوات إلى إجراء تصويت برلماني على زواج المثليين.. كانت هذه هي السياسة الانتخابية لحزب العمال وليس الائتلاف».
وقال السيد Zed Seselja لراديو اذاعة «ايه بي سي» «لم أسمع لماذا يجب علينا، بعد سنة من الانتخابات التي فزنا بها، ان نتبنى سياسة حزب العمال».
ويضغط عدد متزايد من نواب حزب الاحرار ، بمن فيهم تريفور ايفانز وتيم ويلسون، من اجل اعتماد تصويت الضمير (اي اعطاء الحرية للنائب بان يصوت حسبما يراه وان يخرج عن القرار الحزبي) على مشروع قانون خاص يقترحه عضو المقاعد الخلفية في حزب الاحرار دين سميث.
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