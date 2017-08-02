ثعبان يدخل غرفة أخبار إحدى قنوات أستراليا

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في مدينة داروين شمال أستراليا فزع عمال "قناة 9" الإعلامية من رؤية ثعبان كبير في مكان عملهم. ولكن نجحت مديرة البرامج الشجاعة بإمساك الثعبان باستخدام شماعة ورميه إلى غابة مجاورة.