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الرئيسية | استراليا | ثعبان يدخل غرفة أخبار إحدى قنوات أستراليا
المصنفة ايضاً في: استراليا, تقارير بالفيديو

ثعبان يدخل غرفة أخبار إحدى قنوات أستراليا

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 162
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في مدينة داروين شمال أستراليا فزع عمال "قناة 9" الإعلامية من رؤية ثعبان كبير في مكان عملهم. ولكن نجحت مديرة البرامج الشجاعة بإمساك الثعبان باستخدام شماعة ورميه إلى غابة مجاورة.

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