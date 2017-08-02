شمبانيا فاخرة توقع بلص حاول السطو على منزل في استراليا

قبضت الشرطة على المتسلل وهو مخمور

وجهت الشرطة الأسترالية لرجل تهمة السطو، وذلك بعد أن اقتحم منزلا، واحتسى فيه شمبانيا ابتاعتها صاحبة المنزل، ونام في فراشها.

وقالت الشرطة إن الرجل، 36 عاما، اقتحم المنزل الواقع في إسبرانس، غربي استراليا، في وقت الظهيرة يوم الجمعة.

وأضافت أنه غفا بعد احتساء شمبانيا "فاخرة" عثر عليها في المنزل.

وعادت صاحبة المنزل لتجده في سبات عميق في فراشها.

وقال ريتشارد مور من شرطة اسبرانس لبي بي سي "بادرت (صاحبة المنزل) بالخروج من المنزل في هدوء للاتصال بالشرطة، التي حضرت واعتقلت المتهم".

وأضاف "جاءت الشرطة على الفور ووجدنا المتسلل وهو نائم".

ونقل الرجل إلى المستشفى بعد أن قُبض عليه "مخمورا للغاية"، حسبما قالت الشرطة.

ووجه الاتهام للرجل بالسطو على المنزل.