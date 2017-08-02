إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: الشرطة تفرج عن فيديو في التحقيق في حرائق عبيد
المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار الجالية اللبنانية والعربية

أستراليا: الشرطة تفرج عن فيديو في التحقيق في حرائق عبيد

آخر تحديث: منذ 26 دقيقة
المصدر: news.com.au
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 66
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا: الشرطة تفرج عن فيديو في التحقيق في حرائق عبيد

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أظهرت لقطات أمنية دراماتيكية شخصين يصبان الوقود حول صالة استقبال في بانكستاون في غرب سيدني مرتبطة بعائلة عبيد.

 

فقد اظهر ذلك شريط فيديو افرجت عنه شرطة نيو ساوث ويلز يوم الاربعاء كجزء من نداء للحصول على معلومات حول حريقين مشتبه بهما فى صالة البيلفيو للاستقبال في بانكستاون.

 

وكان قد اندلع حريقان اواخر كانون الاول/ ديسمبر 2016 وبداية كانون الثاني/ يناير 2017.

 

وعلمت وكالة AAP أن مركز الاستقبال مملوك لشركة Redpoc، التي يديرها بول عبيد، ابن الوزير السابق الفاسد في نيو ساوث ويلز إدي عبيد وشريكه التجاري السابق ولهان (والي) وهبي.

 

وتم اخماد الحريق الأول في وقت مبكر نسبيا في Boxing Day 2016 حيث لحق به ضرر كبير نتيجة الدخان.

 

اما الحريق الثانىالذي اندلع في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي فتسبب باضرار كبيرة بالمبنى.

 

والتقطت كاميرا الامان شخصين يبدوان انهما يصبان الوقود داخل مركز الاستقبال ليغلف بعدها اللهيب الصالة.

 

كما اظهر الفيديو XR model Ford utility في المنطقة وقت اندلاع الحريق.

 

ويطلب المحققون التحدث إلى أي شخص يتعرف الى الاشخاص أو اليوت (ute).

المصدر: news.com.au
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Reload Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)