أستراليا: الشرطة تفرج عن فيديو في التحقيق في حرائق عبيد

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أظهرت لقطات أمنية دراماتيكية شخصين يصبان الوقود حول صالة استقبال في بانكستاون في غرب سيدني مرتبطة بعائلة عبيد.

فقد اظهر ذلك شريط فيديو افرجت عنه شرطة نيو ساوث ويلز يوم الاربعاء كجزء من نداء للحصول على معلومات حول حريقين مشتبه بهما فى صالة البيلفيو للاستقبال في بانكستاون.

وكان قد اندلع حريقان اواخر كانون الاول/ ديسمبر 2016 وبداية كانون الثاني/ يناير 2017.

وعلمت وكالة AAP أن مركز الاستقبال مملوك لشركة Redpoc، التي يديرها بول عبيد، ابن الوزير السابق الفاسد في نيو ساوث ويلز إدي عبيد وشريكه التجاري السابق ولهان (والي) وهبي.

وتم اخماد الحريق الأول في وقت مبكر نسبيا في Boxing Day 2016 حيث لحق به ضرر كبير نتيجة الدخان.

اما الحريق الثانىالذي اندلع في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي فتسبب باضرار كبيرة بالمبنى.

والتقطت كاميرا الامان شخصين يبدوان انهما يصبان الوقود داخل مركز الاستقبال ليغلف بعدها اللهيب الصالة.

كما اظهر الفيديو XR model Ford utility في المنطقة وقت اندلاع الحريق.

ويطلب المحققون التحدث إلى أي شخص يتعرف الى الاشخاص أو اليوت (ute).