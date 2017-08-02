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أستراليا تطلق سراح أحد المتهمين بمخطط لاستهداف طائرة
سيدني – رويترز: قالت الشرطة الاتحادية الأسترالية أمس (الثلثاء) أنها أطلقت سراح واحد من أربعة رجال اعتقلتهم في حملات قامت بها في مطلع الأسبوع أدت إلى إحباط مخطط إرهابي لإسقاط طائرة.
وأكدت الشرطة في بيان أن «الرجل البالغ من العمر 50 عاماً أُفرج عنه ليل أمس... أما الرجال الأربعة الآخرون ما زالوا رهن الاحتجاز، لكن لم توجه إليهم اتهامات». وذكرت وسائل إعلام محلية أن «المخطط ربما كان يشمل استخدام قنبلة أو غاز سام».
ولم تكشف الشرطة الأسترالية تفاصيل المخطط، لكن مسؤولاً أميركياً رجّح أن الهجوم كان يستهدف طائرة تجارية في رحلة من سيدني إلى الخليج.
من جهة أخرى، أعلنت شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية أمس أنها تساعد الشرطة الأسترالية في التحقيقات.
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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