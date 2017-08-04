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أستراليا تتهم رجلين بالإرهاب في مؤامرة لإسقاط طائرة
وجهت الشرطة في أستراليا اليوم الخميس اتهامات لرجلين بالتخطيط لعمل إرهابي بسبب دورهما في مؤامرة تم إحباطها "تستلهم نهج متشددين إسلاميين" لإسقاط طائرة.
وقالت في بيان إنه قد تم اتهام الرجلين (49 و32 عاما) واللذين ينحدران من ضاحية في غرب سيدني "بتهمتي القيام بأفعال للإعداد لارتكاب عمل إرهابي أو التخطيط لعمل إرهابي". علما بأن العقوبة القصوى لهذه الجريمة هي السجن مدى الحياة.
وذكرت الشرطة أن المتهمين سيمثلان أمام محكمة محلية غدا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكان الرجلان ضمن أربعة أشخاص اعتقلوا مطلع الأسبوع بمداهمات في إطار مكافحة "الإرهاب" بمدينة سيدني.
ودفعت المؤامرة المفترضة المخابرات الأسترالية إلى رفع مستوى التهديد للرحلات الجوية إلى "مرجح" ما استدعى تشديد إجراءات الأمن عند المطارات، قبل خفضه اليوم الخميس إلى "محتمل".
وكان مسؤول أميركي مطلع على الاعتقالات قد أبلغ رويترز في وقت سابق أن الهدف كان على ما يبدو رحلة تجارية من سيدني لمنطقة الخليج. وقالت وسائل إعلام محلية إن المؤامرة ربما شملت استخدام قنبلة أو غاز سام.
وحذرت نقابة الطيارين بأستراليا من وجود ثغرات أمنية كبيرة في المطارات رغم جهود السلطات لتشديد إجراءات المراقبة، وأكدت أن إجراءات المسح الإلكتروني لا تشمل عناصر من الطاقم الأرضي يمكنهم دخول طائرة جاثمة على أرض المطار دون الخضوع لنفس المستوى من التدقيق.
كما حذر خبراء طيران من ثغرات مثل توظيف عناصر أمن من شركات خاصة بدلا من موظفين حكوميين بالمطارات، وعدم تفحص الصور على بطاقات الهوية لمسافري الرحلات الداخلية.
وأستراليا في حالة تأهب قصوى منذ 2014 تحسبا لهجمات على يد محليين يعودون من القتال في صراعات بالشرق الأوسط أو على يد أنصارهم. ولم تشهد البلاد هجمات كبيرة لكن السلطات تقول إنه تم إحباط 13 "مؤامرة" كبيرة منذ ذلك الحين.
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