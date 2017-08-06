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المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلق البحث عن مشاة بحرية تحطمت طائراتهم قبالة أستراليا

آخر تحديث: منذ 5 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الجيش الأمريكي يعلق البحث عن مشاة بحرية تحطمت طائراتهم قبالة أستراليا

علقت القوات البحرية الأمريكية جهود البحث والإنقاذ لثلاثة من مشاة البحرية، تحطم طائرتهم في البحر قبالة الساحل الأسترالي مساء أمس السبت.

 

وقال سلاح البحرية الأمريكي (المارينز)، في وقت مبكر اليوم الأحد، 6 أغسطس/ أب، إنهم نقلوا العمليات إلى جهود الانتعاش بالتنسيق مع قوات الدفاع الأسترالية التي قد تستمر عدة أشهر وأطلعت على أقارب القتلى الثلاثة المفقودين، وذلك وفقاً لرويترز.

 

من جانبها، ذكرت قوة المشاة البحرية الثالثة التي تتخذ من أوكيناوا باليابان مقراً لها، أنه تم إنقاذ ثلاثة وعشرين آخرين كانوا على متن الطائرة التي كان على متنها 26 عنصراً من المارينز.

 

وكانت قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)، أعلنت، أمس السبت، عن فقدان 3 من عناصرها وإنقاذ 26 آخرين إثر "حادث مؤسف" لطائرة عسكرية أمريكية قبالة الساحل الشرقي لأستراليا.

 

وأكدت قوات المارينز، أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية عبر الطائرات والزوارق، بعد حادث طائرة عسكرية من طراز "أم في — 22 أوسبرى أميل، كان على متنها 26 عنصرا من المارينز، وجرى إنقاذ 23 منهم.

المصدر: sputniknews

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